Валерий Сухих: «За три года дорожный фонд вырос почти в два раза» Депутаты ЗС обсудили планы по строительству дорог в Березниковско-Соликамской агломерации и в крае в целом

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото предоставлено пресс-службой Законодательного Собрания

На этой неделе депутаты краевого парламента в рамках выездного заседания Консультативного совета в Березниках обсудили с правительством края и муниципальными властями планы по освоению дорожного фонда и лично оценили уже готовые объекты дорожного строительства. На территории городского округа реализуются несколько важнейших проектов, например реконструкция дороги Ощепково — Шемейный, которая должна связать Березниковско-Соликамский промышленный узел с Коми округом.

В целом по объёму дорожного фонда в ПФО Пермский край занимает второе место, уступая только Татарстану. На 2019 год он составляет 15,6 млрд руб., что на 29% больше уровня 2018 года. По информации КСП, объём средств консолидированного дорожного фонда из расчёта на 1 км дорог составляет в регионе более 566 тыс. руб.

«За три года дорожный фонд вырос почти в два раза. В 2019 году он составил 15,6 млрд руб. На сегодняшний день объём дорожного фонда увеличивается и за счёт принимаемых нами законопроектов, в частности поступления от дорожных штрафов стали целевыми и теперь используются только на дорожную деятельность. По предварительной оценке, это позволит дополнительно привлечь в дорожное строительство и ремонт порядка 800 млн руб. Растёт и объём освоения средств фонда, в прошлом году он составил 88%», — отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих.

Кроме того, Пермский край — один из немногих регионов, в которых реализуются крупные проекты в сфере автодорожного строительства на принципах государственно-частного партнёрства, обратил внимание коллег председатель комитета по развитию инфраструктуры Заксобрания Виктор Плюснин. Например, благодаря ГЧП в крае сейчас строится новый мост через Чусовую. А на территории Березниковского ГО в 2020 году на условиях муниципально-частного партнёрства с ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» планируется отремонтировать автомобильную дорогу до посёлка Верхний Кондас. Протяжённость дороги составляет 5 км, а оценочная стоимость работ — 50 млн руб.

Отметим, что власти Прикамья уделяют Березниковско-Соликамской агломерации особое внимание, так как она является «точкой роста» развития производства и транспортной инфраструктуры. По информации правительства, до 2024 года в развитие транспортной сети округа планируется вложить более 12 млрд руб. Это позволит построить более 67 км дорог и капитально отремонтировать более 27 км.

Во время заседания Консультативного совета министр транспорта Николай Уханов назвал особо важные объекты для этой территории: ремонт дороги Усолье — Сороковая и реконструкцию дороги Ощепково — Шемейный. Он пояснил, что эти дороги должны соединить районные центры Коми-Пермяцкого округа и Березниковско-Соликамского промышленного узла, а также обеспечить транспортную доступность к населённым пунктам, расположенным вдоль дороги.

По итогам заседания председатель Законодательного собрания Валерий Сухих отметил, что в последнее время в крае помимо крупных объектов активно строятся сельские дороги, а от этого зависит комфорт жизни на селе. «Депутаты постоянно выезжают на места, чтобы оценить ход и качество проводимых работ. В рамках выездного заседания Консультативного совета мы познакомились с важными для Березников и Соликамска дорожными объектами и оценили результаты дорожного строительства и ремонта. Сделанные выводы обязательно будут использованы нами в дальнейшей работе, в том числе и над бюджетом следующего года», — заявил он.

Также в рамках заседания Консультативного совета депутатам устроили экскурсию, во время которой парламентарии лично оценили дорожные объекты Березниковско-Соликамской агломерации. Например, им показали уже отремонтированный участок дороги Березники — Соликамск, мост через Каму и дорожную сеть, которая соединяет основную часть города с микрорайоном «Любимов». По оценке главы Березников Сергея Дьякова, «Любимов» — один из немногих микрорайонов постсоветской России, построенных на «пустом месте». По его словам, сегодня в нём проживают уже 9 тыс. семей, и ещё 5 тыс. ждут заселения.