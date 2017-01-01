Объявлена программа фестиваля «Джаз-лихорадка-2019»

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19 и 20 октября в Перми пройдёт международный фестиваль «Джаз-лихорадка». В этом году он посвящен 120-летнему юбилею легендарного джазового музыканта Дюка Эллингтона, сообщают организаторы фестиваля.

Фестиваль, названный в честь одноименного произведения основателя российского джаза Генриха Терпиловского, состоится в краевой столице уже в 14 раз.



Двухдневный джазовый марафон, площадкой для которого выбран Дворец культуры им. Солдатова, обещает пермякам невероятные музыкальные впечатления. Хэдлайнерами музыкального события станут знаменитый Московский джазовый оркестр под управление Игоря Бутмана, а также трио Олега Бутмана и американский вокалист Эллиот Маннерлин Эти три выступления завершат фестивальную программу 20 октября. Кульминационным моментом концерта станет джазовый джэм-сейшен, во время которого музыканты будут импровизировать прямо на сцене. По словам художественного руководителя фестиваля, Валерия Протасевича, именно таким и должен быть настоящий джаз: свободным, идущим из души, не скованным стандартами.



Первый день фестиваля 19 октября откроют уже полюбившиеся публике пермские музыканты: ансамбль «Аристократ», Роман Аверин и биг-бэнд под управлением заслуженного артиста РФ Евгения Манцирина. Выступят перед пермской публикой и гости из других городов России — филармонический джаз-оркестр республики Татарстан и детский коллектив из Екатеринбурга «Юниджаз». В рамках открытых мероприятий фестиваля примет участие джазовая певица из Латвии Эвилена Протектор.



19 и 20 октября вход на мероприятия фестиваля будет свободным. Билеты на заключительный концерт 20 октября можно приобрести в городских зрелищных кассах

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