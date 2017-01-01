В Перми — второй по дороговизне бензин в ПФО

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Фото: Константин Долгановский

В Перми — второй по дороговизне бензин в Приволжском федеральном округе. Такие данные следуют из последнего отчёта Росстата по ценам на топливо от 23 сентября.

В Перми в среднем литр автомобильного бензина обойдётся в 44,97 руб. Дороже только в Кирове — 44,99 руб. Самый дешёвый — в Ульяновске — 42,90 руб.



При этом бензин Аи-92 в Перми — второй по дороговизне в ПФО, Аи-95 — пятый, Аи-98 — самый дорогой, дизельное топливо — второе по стоимости.



При этом в целом в ПФО — второй по дешевизне бензин среди округов. Дешевле, чем в Приволжье, бензин только в Сибирском федеральном округе.