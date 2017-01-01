Самыми дефицитными профессиями в Перми являются инженер и водитель
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Рекрутинговый портал работа.ру определил самые дефицитные профессии в Перми в сентябре 2019 года по соотношению вакансий и резюме.
Сложнее всего найти инженера-проектировщика (100 вакансий на 38 резюме), а также водителей и преподавателей английского языка (на 100 вакансий 40 резюме). Далее следуют грузчики (52 резюме на 100 вакансий) и инженеры-программисты (63 резюме на 100 вакансий).
В десятку попали и портные, менеджеры по продажам, маляры-штукатуры и электромонтёры.
Для сравнения: в Москве острый дефицит машинистов автокрана, а в Санкт-Петербурге — маляров.
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