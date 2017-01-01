На «Азоте» впервые побывали члены президиума Совета ветеранов Березников



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Фото: пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» впервые состоялась встреча членов президиума Совета ветеранов города Березники с директором предприятия Андреем Семенюком и депутатами-азотчиками. В делегацию от Совета ветеранов вошли руководители ветеранских организаций города, сообщает пресс-служба предприятия.

Для ветеранов была организована экскурсия по цехам предприятия. В помещении центрального пульта управления цеха №5 гости узнали, как производится слабая азотная кислота. Ветеранам также рассказали о карбамиде — высококонцентрированном азотном удобрении, по выпуску которого компания «УРАЛХИМ» занимает второе место в мире. После экскурсии гости встретились с директором предприятия Андреем Семенюком. Он подробно рассказал о заводе, его развитии и основных направлениях работы. В ходе встречи ветераны смогли лично задать вопросы руководству филиала и получить исчерпывающие ответы. Также гости обсудили самые актуальные городские темы с депутатами-азотчиками. Так, председатель Совета ветеранов Березников Маргарита Русинова высоко оценила эколого-просветительский проект «Город-сад. Наследие», инициированный молодёжным движением «Лига лидеров», и предложила объединить усилия и совместно с предприятием и депутатами воплощать в жизнь значимые для города проекты.

Фото: пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Маргарита Русинова, председатель Совета ветеранов г. Березники:

— Эту встречу можно назвать знаковой. Впервые представители березниковского Совета ветеранов побывали на одном из крупнейших предприятий города и всего региона. С завода «Азот» началась история строительства Березников, и было очень волнительно своими глазами увидеть работу промышленного гиганта. Очень важно, что руководство посчитало нужным пригласить нас сюда. Мы получили массу интересной и нужной информации. Надеемся, что и другие предприятия города последуют этому примеру и станут более открытыми.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Идея проведения такой встречи назрела давно. На заводе за 87 лет проработало не одно поколение березниковцев. Много семей, в которых кто-то трудился или трудится сейчас на заводе. И в преддверии месячника пожилого человека у нас на предприятии состоялся живой и взаимоинтересный разговор. Всегда стоит опираться на опыт и мудрость старшего поколения, услышать их мнение. Уверен, такие встречи станут регулярными.

Традиционно в преддверии месячника пожилого человека на заводе побывали с экскурсией и ветераны «Азота». Они посетили цеха, в которых проработали десятки лет, встретились с молодым поколением, возложили цветы к мемориальной доске памяти Герою Социалистического Труда Екатерине Андреевне Сальниковой.

В октябре в филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» будут организованы сразу несколько мероприятий, приуроченных ко Дню пожилого человека.

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