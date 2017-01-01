Сотрудники «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» соревновались в лучшем знании промышленной безопасности и охране труда

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Фото: Сергей Королёв

На пожарном полигоне ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» в условиях, приближенным к реальности, прошли соревнования по промышленной безопасности и охране труда среди молодых работников предприятия. О результатах состязания сообщает пресс-служба предприятия.

Девять команд от основных производственных подразделений завода (каждая по пять человек) пробовали себя в выполнении нормативов. Команды состязались на медицинском этапе, на этапах газовой и пожарной безопасности, в ликвидации условной аварийной ситуации, в установке заглушки на фланцевой паре, в работах на высоте и на экологическом этапе.

Все команды показали хороший результат, но лучшими стали представители военизированного газоспасательного отряда. На втором месте — команда товарно-сырьевого производства, а ребята с газоперерабатывающего производства — третьи.

Фото: Сергей Королёв

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