Промышленные предприятия Прикамья испытают экспортный навигатор

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

26 сентября в рамках межрегионального экспортного форума подвели итоги заседания подгруппы «Экспорт» рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Экономика и финансы», которую возглавляет губернатор Прикамья Максим Решетников. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Представители предприятий выступили с предложениями по совершенствованию поддержки экспорта со стороны государства. Экспортёры в машиностроительной отрасли предложили сформировать единый для всех регионов тариф и механизм выдачи сертификата СТ-1, подтверждающего происхождение товара. Представители сферы высоких технологий выступили с предложением создать отдельный ресурс с историями успеха экспортёров, а также внедрить хай-тек-хабы на целевых рынках — центрах притяжения партнёров за рубежом.

Подводя итоги работы подгруппы, губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркнул актуальность поступивших предложений. «Вопрос развития экспорта сейчас — это решение сотен текущих вопросов, которые нужно ставить в повестку и решать. Если мы хотим заниматься высокотехнологичным экспортом, реально создавать систему послегарантийного обслуживания нашего оборудования, мы не обойдёмся без решения множества мелких вопросов», — отметил глава Прикамья, добавив, что необходимо работать по конкретным предложениям, поступающим от экспортёров, точечно работать с определёнными отраслями экспорта.

В рамках заседания подгруппы представители компаний-экспортёров и органов исполнительной власти из Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Удмуртии, Башкортостана и других регионов рассказали о проблемах и лучших региональных практиках по развитию экспорта.

Губернатор Прикамья предложил также для ускорения обработки запросов от региональных экспортёров использовать уже существующую единую цифровую платформу Российского экспортного центра (РЭЦ), чтобы система самостоятельно анализировала эти документы и сообщала «наверх» о том, что на некоторые вопросы пока не получены ответы.

Генеральный директор Российского экспоцентра Андрей Слепнев со своей стороны предложил присутствующим принять участие в тестировании версии экспортного навигатора, ещё не представленной широкой общественности. «У нас есть бета-версия навигатора. Там присутствует оценка стран, партнёров, ограничений, пошлин. В ближайшей перспективе мы вынесем её на широкое обсуждение. Заявляйтесь. Мы вас туда включим и будем на вас тренироваться», — заявил Андрей Слепнев.

Также глава РЭЦ отметил, что на сегодняшний день в России уже действует эффективная линейка инструментов поддержки, которая позволяет бизнесу существенно облегчить процедуру выхода на внешние рынки. Со следующего года вводится и обновляется ряд мер субсидиарной поддержки — программы кэш-рибейта, сертификации и адаптации услуг к требованиям внешних рынков, патентования за рубежом результатов интеллектуальной деятельности, льготного кредитования экспорта коммерческими банками на поддержку экспорта услуг.

В 2019 году с участием группы компаний РЭЦ реализуется 11 программ государственной поддержки экспорта на основе использования субсидий из федерального бюджета, среди которых программы по промышленной транспортировке и транспортировке продукции АПК, корпоративные программы поддержки конкурентоспособности, программа льготного кредитования экспорта коммерческими банками, программа по продвижению продукции АПК и ряд других. Общий объём финансирования — более 24 млрд руб.