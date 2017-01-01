В Перми в ближайшие выходные в ночное время будут перекрывать Компрос

Твитнуть Поделиться Поделиться

В ближайшие выходные в ночное время на Комсомольском проспекте будет введено ограничение движения. Об вводимых ограничениях сообщает пресс-служба администрации города.

Так, в связи с проведением работ по укладке асфальтобетона на участке от ул. Ленина до ул. Екатерининской с 00:00 до 6:00 28 и 29 сентября будет введено ограничение движения транспорта — сначала по чётной стороне улицы, а затем по нечётной.