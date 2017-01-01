В выходные в Перми без воды останутся 38 домов

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Как сообщается на сайте «Новогора-Прикамье», завтра, 28 сентября, отключения воды пройдут в Свердловском, Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах.

Из-за аварийно-восстановительных работ по адресу Льва Шатрова, 1 воды не будет с 9 утра до 8 вечера в домах по адресам:

Героев Хасана, 11, 11а, 13, 17, 19, 21;

Коминтерна, 14;

Куйбышева, 114, 114а;

Льва Шатрова, 1, 2, 9/2.

Из-за проведения планово-ремонтных работ по адресу Старцева, 61,с 9 утра до 7 вечера без воды останутся жители домов по адресам:

бульвар Гагарина, 84, 86, 88;

Старцева, 61.

С 9 утра до 7 вечера из-за аварийно-восстановительных работ не будет воды по адресам:

Оршанская, 17;

Мозырьская, 26.

Также для проведения планово-ремонтных работ 28 сентября в 10 утра на сутки отключат воду по следующих адресам:

Братская, 102, 171, 171а, 173, 175, 177, 70, 96, 96/1, 98;

Зеленогорская, 58;

Зеленогорская 2-я, 31;

Казахская, 102, 104, 106, 56, 70, 70/1, 72;

Сахалинская, 3.