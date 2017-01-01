В выходные в Перми без воды останутся 38 домов
Как сообщается на сайте «Новогора-Прикамье», завтра, 28 сентября, отключения воды пройдут в Свердловском, Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах.
Из-за аварийно-восстановительных работ по адресу Льва Шатрова, 1 воды не будет с 9 утра до 8 вечера в домах по адресам:
Героев Хасана, 11, 11а, 13, 17, 19, 21;
Коминтерна, 14;
Куйбышева, 114, 114а;
Льва Шатрова, 1, 2, 9/2.
Из-за проведения планово-ремонтных работ по адресу Старцева, 61,с 9 утра до 7 вечера без воды останутся жители домов по адресам:
бульвар Гагарина, 84, 86, 88;
Старцева, 61.
С 9 утра до 7 вечера из-за аварийно-восстановительных работ не будет воды по адресам:
Оршанская, 17;
Мозырьская, 26.
Также для проведения планово-ремонтных работ 28 сентября в 10 утра на сутки отключат воду по следующих адресам:
Братская, 102, 171, 171а, 173, 175, 177, 70, 96, 96/1, 98;
Зеленогорская, 58;
Зеленогорская 2-я, 31;
Казахская, 102, 104, 106, 56, 70, 70/1, 72;
Сахалинская, 3.