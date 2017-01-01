В «Парме» — третий американский легионер

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Фото: fiba.com

Пермский баскетбольный клуб «Парма» подписал просмотровый контракт сроком на один месяц с американским 34-летним разыгрывающим Лоренцо Уильямсом.

Легионер является выпускником университета «Райса», где четыре года студенческой карьеры он выступал за команду Rice Owls. Далее играл за несколько европейских команд, с 2016 по 2019 годы выступал в Литве сначала за «Литкабелис», последним клубом был «Нептунас», который возглавлял нынешний наставник «Пармы» Казис Максвитис.

В составе «Нептунаса» Лоренцо Уильямс провел 40 матчей в литовской лиге, набирая в среднем 8,7 очка, делая 1,9 подбора, 4,2 передач и 1,2 перехвата. В Лиге чемпионов ФИБА его показатели составили 7.2 очка, 1.6 подбора и 4.9 результативных передач в 15 матчах.

Казис Максвитис, главный тренер «Пармы»:

— К сожалению, на этапе подготовки команды к новому сезону возникли непредвиденные обстоятельства. Травмировались наши разыгрывающие Тони Карр и Александр Платунов, а также защитник Глеб Шейко. В связи со сложившейся ситуацией мы приняли решение пригласить разыгрывающего Лоренцо Уильямса. Он настоящий ветеран баскетбола, которого я хорошо знаю, так как тренировал этого игрока в течении двух лет. Лоренцо хорошо знает мою систему и сможет быстро адаптироваться под игровой стиль команды. Думаю, что на данный период - это оптимальное решение.