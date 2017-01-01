В октябре световые шоу появятся на знаковых зданиях Перми

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12—13 октября в Перми пройдёт первый фестиваль света «ПРОСВЕТ» (6+). Лучшие российские художники в области аудиовизуального искусства на несколько дней преобразят облик города, сообщают в администрации Перми.

В знаковых местах Перми развернутся масштабные мультимедийные шоу и световые инсталляции. Центральными локациями фестиваля станут здание Пермского театра оперы и балета, телебашня РТРС, «Завод Шпагина» и арт-объект «Пермские ворота». Они создадут своего рода галерею современного искусства под открытым небом.

Часть инсталляций посетители фестиваля смогут оценить на протяжении дня, а самые масштабные шоу будут представлены в вечерние часы.

Среди участников фестиваля — художники и творческие команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Перми: Dreamlaser, Tundra, 404.Zero, Illuminarium3000, Максим Жестков, Вадим Эпштейн, Александр Погребецкий, Зорик Истомин, Alex Etеwut, PITCH, Даниил Левченко, InteractiveDep, Евгений Коваленко, Николай Славянов, Александр Краснолуцкий, Илья Абраменко.

Куратор фестиваля — Влад Александров, архитектор и режиссёр мультимедийных шоу, обладатель российских и международных наград фестивалей событийного маркетинга и рекламы EuBea, Autovision, Eventex, ADCR Awards, «Серебряный Меркурий», «Идея», «Событие года» и других.