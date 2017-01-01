В Перми изъяли и уничтожили десятки килограммов груш и сыра

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Вчера, 26 сентября, сотрудники Пермской таможни и Россельхознадзора обнаружили продукты, запрещённые к ввозу на территорию России. Об этом сообщает пресс-служба Пермской таможни.

На оптовой овощной базе в Заостровке (ул. Пожарная, 18) нашли 51,2 кг польских груш. Также в одном из магазинов в центре Перми обнаружили 72,25 кг сыра, импортированного из Франции, Нидерландов, Германии, Австрии и Италии.

Все выявленные товары были изъяты из оборота и уничтожены на полигоне Софроны.