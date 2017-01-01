Отопительный сезон в регионах держится на особом контроле полпреда президента

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Алексей Кузьмицкий провёл совещание по подготовке и проведению отопительного сезона в регионах Приволжского федерального округа. О совещании сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Алексей Кузьмицкий поставил задачу властям регионов и коммунальным службам обеспечить бесперебойную и надёжную работу теплоэнергетического комплекса в осенне-зимний период.

Алексей Кузьмицкий, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО:

— Подготовка к отопительному сезону и его прохождение в регионах округа — на постоянном контроле аппарата полномочного представителя. Эта тема наиболее чувствительная для жителей. Органы власти всех уровней и коммунальные службы должны обеспечить бесперебойную работу, чтобы в детских садах, школах, больницах, в жилых домах было отопление, тепло. Это одна из ключевых задач в осенне-зимний период.

По словам заместителя полпреда, подготовка к отопительному сезону соответствует темпам прошлого года и находится на завершающей стадии: «В каждом регионе ведётся большая работа, в срок до 15 ноября все муниципальные образования должны получить паспорта готовности. До этого времени регионы должны устранить недостатки, выявленные контрольно-надзорными органами».

Он также подчеркнул, что «в каждом регионе должна быть выстроена эффективная система взаимодействия и координации всех органов власти и экстренных служб реагирования для оперативного устранения коммунальных аварий».

Кроме того, в ходе окружного заседания заместитель полпреда акцентировал внимание регионов на вопросах ликвидации задолженности предприятий ЖКХ за потреблённые ресурсы, модернизации коммунальной инфраструктуры.

«Важно более активно принимать меры по привлечению в ЖКХ частных инвестиций для модернизации инфраструктурных объектов сферы ЖКХ, в том числе с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, а также через передачу коммунальных объектов в концессию», — заключил Алексей Кузьмицкий.

В Пермском крае на 25 сентября 2019 года техническая готовность котельных, теплосетей, водопроводных, канализационных и электросетей составляет 100%. Готовность к отопительному сезону 4942 объектов социальной сферы полностью обеспечена. В Перми подавать тепло в квартиры горожан начали по заявкам управляющих организаций начиная с 9 сентября 2019 года.

Ранее из-за большого количества жалоб от жителей края в социальных сетях на отсутствие или слабое отопление губернатор Пермского края Максим Решетников поручил заместителю председателя правительства Антону Удальёву, курирующему блок ЖКХ, принять меры по скорейшей подаче тепла в многоквартирные дома.

Всего в регионе подготовлено к зиме почти 27 тыс. многоквартирных домов, свыше 5 тыс. объектов социальной инфраструктуры, а также более 1,4 тыс. котельных и порядка 64 тыс. км коммунальных сетей.

Напомним, в 2019 году в Пермском крае стартовала комплексная программа по модернизации систем теплоснабжения в муниципалитетах. Программа позволит значительно повысить качество коммунальных услуг для 400 тыс. жителей края. На эти цели на ближайшие три года предусмотрено 1,5 млрд руб. В текущем году тринадцати наиболее проблемным территориям выделено порядка 500 млн руб.