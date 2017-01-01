Пермские школьники присоединятся к проекту «Поколение мира»

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ПАО «МТС», крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, вместе с «РУСС ПРЕСС ФОТО» в год 80-летия начала Второй мировой войны проведёт детский фотокросс в рамках творческого проекта «Поколение М». Об этом сообщает пресс-служба МТС.

Участие в мероприятии смогут принять ребята всей страны, в том числе Перми. Лучшие работы будут включены в фотовыставку «Поколение мира», которая будет открыта в 2020 году и посвящена 75-летию Победы.

Пермский филиал МТС приглашает детей и подростков на общероссийский фотокросс, чтобы сделать фотографический «слепок» современной столицы Прикамья. Ребятам предлагается за одни сутки 28 сентября с 00:00 до 23:59 создать яркие и живые кадры, раскрывающие одну из сторон современной жизни родного города: лица, традиции, пейзажи, культурные особенности, архитектуру, технологии и инновации, профессии.

Чтобы каждый участник смог подготовиться к фотокроссу, 28 сентября состоится мастер-класс известного пермского фотографа Алексея Суханова. Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь . Участники получат доступ к фотосъёмкам в локациях, куда закрыт публичный доступ. Также для ребят доступна бесплатная обучающая программа по фотонаправлению на сайте «Поколения М» .

Загрузить сделанные 28 сентября кадры участникам кросса потребуется до 5 октября. После этого полученные работы оценят мастера культурного проекта «РУСС ПРЕСС ФОТО». Лучшие детские кадры вместе с историческими снимками военных лет включат в экспозицию. Победитель получит главный приз — поездку в Москву на недельную стажировку с мастерами фоторепортажа.

Оксана Кайгородова, директор Пермского филиала МТС:

— Фотография — одно из самых популярных творческих направлений в проекте «Поколение М», в том числе в Пермском крае. По итогам прошлого года сразу две школьницы из Перми и Кишерти вошли в число лучших, по мнению экспертов. Надеюсь, что участники фотокросса повторят их успех и работы пермяков мы обязательно увидим на фотовыставке. Важно, что участники проекта станут частью большого благотворительного движения и своим творчеством помогут тяжелобольным сверстникам. Любую активность в социальных сетях «Поколения М» МТС переведёт в настоящие деньги по курсу «1 действие» = «1 рубль» и направит на срочные операции детям.

«Поколение М» — комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнёрстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями.

Проект объединяет идею развития творческо-интеллектуальных способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На виртуальных творческих площадках проекта — сайте pokolenie.mts.ru , в группе в «ВКонтакте» и на странице в Instagram — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн-мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звёзд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входят больше 150 признанных мастеров. Победители конкурсов «Поколение М» получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших киностудиях страны до выхода на большую сцену вместе со звёздами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС.

Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в «живые деньги» и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» уже собрано 18 млн руб. Средства направлены на помощь 57 детям.

Признание и значимость благотворительного проекта «Поколение М» подтверждено рядом статусных, в том числе международных, премий. Проект стал лауреатом Премии Станиславского, финалистом главной международной премии в области связей с общественностью, брендинга и управления репутацией SABRE Awards (Великобритания), лауреатом Премии Рунета в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации» и других.

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