В Осенцовском промузле впервые прошла акция «Общественный контроль»
Организована она была общественниками, городскими властями и ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»
«ЛУКОЙЛ» — она из первых российских компаний в которой принята политика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Для её реализации разрабатываются экологические программы, которые включают огромное количество природоохранных мероприятий.
Вчера, 25 сентября, по инициативе сотрудников «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» с участием представителей общественных экологических движений, представителей муниципальных органов власти и природоохранных организаций на территории предприятия, в Индустриальном районе Перми и Пермском районе проведена акция «Общественный контроль».
Её цель — знакомство общественности с природоохранной деятельностью нефтеперерабатывающего завода «ЛУКОЙЛа», демонстрация «прозрачности», экологической ответственности и действующей на предприятии системы экологического контроля.
Об истории предприятия участники акции узнали в ходе экскурсии в музей ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».
Во время экскурсии по производству в Центральном пункте управления предприятием продемонстрировали, как отслеживаются все производственные и экологические показатели.
В присутствии приглашённых экспертов с помощью современной передвижной лаборатории провели замеры воздуха в нескольких точках. На территории завода, а также у детсада в Гамово и деревне Субботино, которые расположены в непосредственной близости от «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза», показатели не только не превышают нормы, даже лучше допустимых. Участники акции проявили огромный интерес к мероприятию, к проводимому на предприятии экологическому контролю.
Сергей Андронов, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»:
— Мы уверены, что показали пример в открытости и прозрачности ведения бизнеса, которому за нами последуют и другие промышленники. В последние несколько лет предприятие вложило значительные средства в перевооружение и создание экологически чистого производства.
Данный опыт обсуждался уже во время круглого стола «Экология производства», организованного ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» совместно с региональным отделением партии «Единая Россия». В его работе приняли участие представители пермских властей, промышленных предприятий города.
Здесь обсудили резонансные экологические проблемы региона, рассмотрели перспективы развития промышленных производств и системы экологического мониторинга.
Пермские нефтепереработчики рассказали о модернизации производства, о природоохранных мероприятиях и вкладе в улучшение экологической ситуации в регионе. Отметим, что за 10 лет затраты «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» на природоохранные мероприятия составили 11 млрд руб .
За три последних года в 11% снижены выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.
В 2019 году завершилась модернизация схемы топливного газа, которая позволила минимизировать объёмы сжигаемого на факеле топливного газа. Результат: программа модернизации топливных печей предусматривает замену старых печей на новые с КПД 85%.
Комплекс по утилизации нефтесодержащих отходов ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» — первый универсальный комплекс в России, позволяющий в полном объёме перерабатывать все образующиеся на предприятии жидкие и твёрдые нефтесодержащие отходы. Работа комплекса позволила исключить из эксплуатации шламонакопитель площадью 4,72 га, провести его рекультивацию и значительно сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» принимает на переработку 95% попутного нефтяного газа, добываемого в регионе.
Предприятие имеет собственную теплоэлектростанцию, в качестве топлива для которой используется побочный продукт газопереработки — сухой отбензиненный газ.
Производственная деятельность предприятия снижает выбросы в атмосферу соединений серы. А это предотвращение кислотных дождей.
Обо всём этом узнали участники круглого стола.
Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы:
— Промышленные предприятия уже не те, многие прошли фазу техперевооружения и с точки зрения экологической безопасности не представляют той угрозы, которая была несколько лет назад. С другой стороны, жители города Перми справедливо задают вопросы: «Мы живем в экологически чистом городе или нет?» Поэтому мы должны точно понимать и координировать работу с точки зрения обеспечения объективной правдивой информацией.
По сообщению пресс-службы предприятия