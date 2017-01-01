В Осенцовском промузле впервые прошла акция «Общественный контроль» Организована она была общественниками, городскими властями и ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

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Фото: Антон Мошев

«ЛУКОЙЛ» — она из первых российских компаний в которой принята политика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Для её реализации разрабатываются экологические программы, которые включают огромное количество природоохранных мероприятий.

Вчера, 25 сентября, по инициативе сотрудников «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» с участием представителей общественных экологических движений, представителей муниципальных органов власти и природоохранных организаций на территории предприятия, в Индустриальном районе Перми и Пермском районе проведена акция «Общественный контроль».

Её цель — знакомство общественности с природоохранной деятельностью нефтеперерабатывающего завода «ЛУКОЙЛа», демонстрация «прозрачности», экологической ответственности и действующей на предприятии системы экологического контроля.

В музее предприятия

Фото: Антон Мошев

Об истории предприятия участники акции узнали в ходе экскурсии в музей ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

Во время экскурсии по производству в Центральном пункте управления предприятием продемонстрировали, как отслеживаются все производственные и экологические показатели.

Замеры воздуха с помощью современной передвижной лаборатории

Фото: Антон Мошев

В присутствии приглашённых экспертов с помощью современной передвижной лаборатории провели замеры воздуха в нескольких точках. На территории завода, а также у детсада в Гамово и деревне Субботино, которые расположены в непосредственной близости от «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза», показатели не только не превышают нормы, даже лучше допустимых. Участники акции проявили огромный интерес к мероприятию, к проводимому на предприятии экологическому контролю.

Сергей Андронов, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»:

— Мы уверены, что показали пример в открытости и прозрачности ведения бизнеса, которому за нами последуют и другие промышленники. В последние несколько лет предприятие вложило значительные средства в перевооружение и создание экологически чистого производства.

Данный опыт обсуждался уже во время круглого стола «Экология производства», организованного ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» совместно с региональным отделением партии «Единая Россия». В его работе приняли участие представители пермских властей, промышленных предприятий города.

В ходе круголого стола

Фото: Антон Мошев

Здесь обсудили резонансные экологические проблемы региона, рассмотрели перспективы развития промышленных производств и системы экологического мониторинга.

Пермские нефтепереработчики рассказали о модернизации производства, о природоохранных мероприятиях и вкладе в улучшение экологической ситуации в регионе. Отметим, что за 10 лет затраты «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» на природоохранные мероприятия составили 11 млрд руб .

За три последних года в 11% снижены выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

В 2019 году завершилась модернизация схемы топливного газа, которая позволила минимизировать объёмы сжигаемого на факеле топливного газа. Результат: программа модернизации топливных печей предусматривает замену старых печей на новые с КПД 85%.

Комплекс по утилизации нефтесодержащих отходов ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» — первый универсальный комплекс в России, позволяющий в полном объёме перерабатывать все образующиеся на предприятии жидкие и твёрдые нефтесодержащие отходы. Работа комплекса позволила исключить из эксплуатации шламонакопитель площадью 4,72 га, провести его рекультивацию и значительно сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» принимает на переработку 95% попутного нефтяного газа, добываемого в регионе.

Предприятие имеет собственную теплоэлектростанцию, в качестве топлива для которой используется побочный продукт газопереработки — сухой отбензиненный газ.

Производственная деятельность предприятия снижает выбросы в атмосферу соединений серы. А это предотвращение кислотных дождей.

Обо всём этом узнали участники круглого стола.

Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы:

— Промышленные предприятия уже не те, многие прошли фазу техперевооружения и с точки зрения экологической безопасности не представляют той угрозы, которая была несколько лет назад. С другой стороны, жители города Перми справедливо задают вопросы: «Мы живем в экологически чистом городе или нет?» Поэтому мы должны точно понимать и координировать работу с точки зрения обеспечения объективной правдивой информацией.

По сообщению пресс-службы предприятия