В Уинском муниципальном округе приняли решение отменить ЕНВД

Твитнуть Поделиться Поделиться

Сегодня, 26 сентября, депутаты Земского собрания Уинского района рассмотрели вопрос об отмене ЕНВД с 2020 года.

Как сообщили «Новому компаньону» в Земском собрании, за отмену налога проголосовали восемь депутатов. Два высказались «против», и один воздержался.

Отметим, что решение об отмене ЕНВД уже принято в 38 муниципалитетах. В оставшихся двух муниципалитетах — Куединском районе и Очерском городском округе — решение по ЕНВД планируют принять в течение недели.