«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» продемонстрировал свою открытость в ходе акции «Общественный контроль»

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Фото: Антон Мошев

По инициативе «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» с участием представителей общественных экологических движений, представителей муниципальных органов власти и природоохранных организаций на территории предприятия, в Индустриальном районе Перми и Пермском районе проведена акция «Общественный контроль». Об акции сообщает пресс-служба предприятия.

Во время экскурсии по производству в Центральном пункте управления предприятием продемонстрировали, как отслеживаются все производственные и экологические показатели. В присутствии приглашённых экспертов с помощью современной передвижной лаборатории провели замеры воздуха в нескольких точках. На территории завода, а также у детсада в Гамово и деревне Субботино, которые расположены в непосредственной близости от «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза», показатели не только не превышают нормы, даже лучше допустимых.

Сергей Андронов, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»:

— Мы уверены, что показали пример в открытости и прозрачности ведения бизнеса, которому за нами последуют и другие промышленники. В последние несколько лет предприятие вложило значительные средства в перевооружение и создание экологически чистого производства.

Данный опыт обсуждался уже во время круглого стола «Экология производства», организованного ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» совместно с региональным отделением партии «Единая Россия». Здесь обсудили резонансные экологические проблемы региона, рассмотрели перспективы развития промышленных производств и системы экологического мониторинга.