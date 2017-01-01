В Прикамье вчетверо увеличилось количество пожилых людей, систематически занимающихся физкультурой

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Сегодня, 26 сентября, на заседании правительства Пермского края обсудили реализацию регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Основной его целью является увеличение продолжительности жизни жителей региона и повышение качества жизни пожилых людей, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Как отметил глава Прикамья Максим Решетников, в регионе каждый четвёртый житель старше 55 лет: «При этом за последние пять лет число пожилых людей увеличилось на 50 тыс. Это хороший показатель, который как раз говорит о росте продолжительности жизни в регионе. При этом мы должны прилагать ещё больше усилий, чтобы создать условия для комфортной жизни и для тех, кто ведёт активный образ жизни, и для тех, кто нуждается в особой заботе».

Чтобы повысить продолжительность жизни, краевыми властями ведётся работа по нескольким направлениям. Так, особое внимание уделяется вовлечению старшего поколения в занятия физкультурой. Сегодня систематически занимаются физкультурой около 23 тыс. человек в возрасте от 55 до 65 лет. Для сравнения, в прошлом году их было всего 6 тыс. Таким образом, за год число пожилых людей в Прикамье, занимающихся спортом, увеличилось в четыре раза. В настоящее время в Пермском крае имеется 400 общедоступных спортплощадок, на 228 из них уже работают 200 специально обученных тренеров. «Например, в школе Новых Лядов по вечерам дважды в неделю представители старшего поколения приходят на секцию волейбола. Порядка 20 человек занимаются под руководством тренера-профессионала. На межшкольном стадионе школы № 13 города Чусового трижды в неделю открыта секция скандинавской ходьбы, в которой занимаются и дети от 6 лет, и те, кому за 70. В Березниках, в большом спортивном зале, люди старшего поколения могут заниматься боксом и оздоровительными танцами», — рассказал министр социального развития Пермского края Павел Фокин. Узнать о ближайшей такой площадке можно на портале «Управляем вместе».

Особое внимание уделяется здоровью людей старше 80 лет, которых в Прикамье проживает 88 тыс. человек. Они находятся на постоянном контроле у врачей, гериатров и социальных работников в рамках подпроекта «Территория заботы», к которому с весны подключились 17 территорий (остальные присоединятся до конца года). За это время специалисты осмотрели около 53,4 тыс. пожилых граждан. Выяснилось, что 6,7 тыс. человек сейчас получают постоянную помощь гериатров.

Эта категория граждан также находится на регулярном контроле службы социальных участковых, сформировавшейся в начале 2019 года. Сейчас в Пермском крае трудится уже 265 социальных участковых. Они помогают своевременно выявлять проблемы пожилых людей и оказывать им поддержку. На сайте Министерства соцразвития предусмотрен специальный сервис «Ваш социальный участковый», с помощью которого можно узнать контактные данные социального участкового в той или иной территории.

В геронтологических центрах в регионе сегодня проживает около 1,5 тыс. человек. Краевые власти создают для них комфортные условия. Так, до конца года запланировано открытие нового геронтологического центра на Гайве. По словам министра социального развития Павла Фокина, в Прикамье социальное учреждение такого уровня строится впервые за 25 лет. Всего на его возведение было направлено 350 млн рублей, в том числе 178 млн из федерального бюджета.

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

В качестве примера активного образа жизни пожилых людей на заседании правительства обсудили и «серебряное» волонтёрство — движение добровольцев старшего поколения. В июле в Пермском крае был открыт Региональный центр «серебряного» волонтёрства, в котором уже сегодня работает порядка 100 человек.

Ещё одним важным направлением проекта «Старшее поколение» является обучение пожилых людей новым навыкам. На реализацию этих целей федеральное правительство намерено до 2024 года направлять в Прикамье почти 70 млн рублей ежегодно. Граждан старше 55 лет обучают компьютерной грамотности, а люди предпенсионного возраста проходят курсы повышения квалификации на базе прикамских вузов и техникумов. Узнать о том, где пройти обучение, можно на сайте краевого Минсоца либо в территориальном управлении министерства по месту жительства.

Для обеспечения активного образа жизни пожилых людей в Прикамье продолжает развиваться и так называемый «серебряный» туризм. Если в 2018 году поездки по краю совершило 500 человек, то в этом году уже 1 тыс. К 2020 году число туристов старшего возраста должно составить не менее 2 тыс. человек. Экспертом в этом вопросе выступает краевой Совет ветеранов.

По-новому выстраивается в крае и фестивальное движение для пожилых людей. В следующем году на Заводе Шпагина для них задуман масштабный фестиваль «Новые старшие» (Young Old), который уже несколько лет подряд проходит в столице. Планируется, что он соберёт порядка 5 тыс. участников.