Депутаты Осинской думы лишили Леонида Политова власти в конкурсной комиссии По словам депутата думы, это решение было согласовано с краем

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Леонид Политов

На состоявшемся сегодня, 26 сентября, заседании думы Осинского городского округа депутаты большинством голосов утвердили ряд поправок к типовому положению о проведении конкурса по отбору главы.

Напомним, в типовом положении прописано, что из 12 членов комиссии шесть — представители администрации губернатора. И. о. главы администрации Леонид Политов как председатель комиссии обладает двумя голосами. Комиссия после собеседований предлагает депутатам для голосования две фамилии.

Осинские депутаты внесли в типовое положение четыре поправки: уменьшили количество членов комиссии до восьми (по четыре от местных и краевых властей), прописали, что в состав комиссии от муниципалитета могут входить только депутаты (в типовом положении это право есть у муниципальных служащих и у общественных деятелей), зафиксировали, что комиссия предлагает думе не менее двух кандидатур (в типовом положении — чётко две), а также отметили, что председатель комиссии, у которого есть два голоса, назначается из числа местных депутатов. За эти поправки проголосовали девять депутатов из 14 присутствовавших.

Один из депутатов Осинской думы пояснил «Новому компаньону», что они сохранили паритет 50 на 50 между местными и краевыми членами комиссии, поэтому влияние краевых властей в этой части не уменьшится.

«Мы добавили фразу «не менее двух кандидатур», чтобы достойные люди, будь их два или три, могли дойти до конца, и их кандидатуру также рассматривали депутаты. Дело в том, что функция комиссии лишь проверить документы, а остальное должны решать депутаты, потому что для избрания главы их делегировали люди. Кроме того, ставя ограничение «два человека», мы ограничиваем право быть выбранным на эту должность, поэтому мы и сняли это ограничение», — заявил депутат.

По словам собеседника, решение избирать председателя комиссии из числа местных депутатов тоже было сделано в интересах жителей, и с желанием обладать правом решавшего голоса не связано. «Право решавшего голоса применяется том в случае, если кандидаты получили одинаковое количество голосов. Это иногда случалось, когда комиссия представляла депутатам только двух человек. Сейчас мне кажется, таких спорных моментов не возникнет. Нам было нужно не право решающего голоса, а выбирать председателя комиссии из местных депутатов. Потому что с человеком, которого нам комиссия представит, и которого мы выберем, нам еще жить пять лет», — пояснил он.

На вопрос, обидится ли край за такое решение думы, депутат сообщил, что во время принятия решения о внесении изменений в типовое положение в зале присутствовал представитель края. «Он сказал, что вносить изменения в положение о конкурсе — это право и обязанность местных депутатов. Поэтому мы этим правом и воспользовались», — отметил депутат.

Напомним, что правом председателя комиссии иметь два голоса в прошлом году воспользовались при проведении конкурса по выборам главы Чайковского. Местные депутаты, оппозиционно настроенные по отношению к главе округа Юрию Вострикову, хотели видеть на его месте предпринимателя Николая Богданова. Однако комиссия предложила им на выбор только Вострикова и его заместителя Александра Пойлова.

Отметим, что в списке претендентов на должности главы Осинского округа — три фамилии: начальник СМУ Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» Алексей Григорьев (врио главы Осинского ГО), глава Осинского района Яков Лузянин и советник главы Перми, бывший глава района Сергей Романов. Впрочем, по некоторым данным, Сергей Романов на днях отказался от своих амбиций.