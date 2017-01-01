В Прикамье средний размер автокредита за год вырос на 40 тыс. руб.

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С января по август 2019 года на территории Пермского края средний размер автокредита составил 644 тыс. руб., что на 40 тыс. руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные предоставило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

За восемь месяцев этого года по «среднему чеку» автокредита лидирует (за исключением традиционных лидеров — Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга) Иркутская область — 889 тыс. руб. Самый меленький автокредит — в Кемеровской области — 450 тыс. руб.

Средний размер по России составил 767,2 тыс. руб., увеличившись на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (716,8 тыс. руб.).

Отметим, что среди 30 исследованных регионов по размеру автокредита Пермский край занимает 25-е место.

Александр Викулин, генеральный директор НБКИ:

— Помимо удорожания импортных автомобилей, приобретаемых в кредит, на увеличение среднего размера автокредита влияет значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков. Сейчас они стараются кредитовать прежде всего тех граждан, чья кредитная история не вызывает у них вопросов, а доходы и долговая нагрузка находятся на приемлемом уровне. Эти граждане в последнее время всё чаще прибегают к кредитам на покупку более дорогих и качественных автомобилей.