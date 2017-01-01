Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти с 27 сентября по 4 октября

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«Отдохнуть от культуры» на предстоящей неделе опять не получится: в Перми пройдёт Чемпионат по чтению вслух, публичное интервью со Штефаном Мелле, йога в сопровождении живой музыки и «Песни солнечной Италии». Пермская филармония открывает сезон музыкальным спектаклем с Елизаветой Боярской и Анатолием Белым. Нельзя не обратить внимание на серию мастер-классов от Академии современного танца и музыки, а также старт цикла лекций «Привет с Камы». Главным событием станет фестиваль-конкурс «Post Факт».

Всероссийский фестиваль-конкурс профессиональных театров «Post Факт» соберёт самые заметные спектакли из лонг-листа Национальной театральной премии «Золотая маска», жюри выберет лучшую работу большой и малой формы. Конкурсная программа стартует с показа спектакля театра-студии «Грань» (Новокуйбышевск) «Старший сын» (16+) по самой известной пьесе Александра Вампилова. В комедии, начинающейся с, казалось бы, лёгкой интриги, когда двое запоздавших приятелей — Бусыгин и Сильва обманом попадают в семью Сарафановых, речь на самом деле идёт о вечных ценностях, о любви, всепрощении и душевном родстве. В спектакле звучат песни российского автора-исполнителя, актера Московского театра на Таганке Василия Уриевского.

Театр-Театр, 4 октября, 15:00

В этот же день зрители увидят одну из самых блистательных и смелых пьес в истории мирового театра — «Дон Жуан» (16+) в версии театра «Сатирикон» (Москва). Заглавную роль сыграл Тимофей Трибунцев. Роль Сганареля, написанную Мольером для себя, — Константин Райкин.

Театр-Театр, 4 октября, 19:00

Накануне старта фестиваля Константин Райкин выступит с моноспектаклем «Над балаганом небо…» (12+). Со сцены прозвучат стихи Давида Самойлова, Николая Заболоцкого, Николая Рубцова, Осипа Мандельштама, Лопе де Вега, Александра Сергеевича Пушкина.

Театр-Театр, 2 октября, 19:00

Академия современного танца и музыки, созданная Пермским союзом композиторов и театром «Балет Евгения Панфилова», проведёт серию мастер-классов (12+).Творческим людям, связанным с хореографией, вне зависимости от уровня подготовки, помогут глубже разобраться в таких направлениях, как contemporary dance, modern dance, movement research и авторской хореографии. В музыке мастер-классы коснутся сведЕния электронной музыки и перкуссионных инструментов народов мира.

В завершение дня в 19:00 в формате экспериментального показа будут представлены работы участников. Зрители увидят уже готовые совместные работы молодых хореографов и композиторов.

Дворец молодёжи, 29 сентября, 13:00

«1926»

На открытии сезона в Пермской филармонии в честь Года театра будет показан музыкальный спектакль «1926» (12+). Елизавета Боярская и Анатолий Белый воплотят на сцене перипетии одного из величайших романов XX века: сюжетом мультимедийного музыкального спектакля стали отношения Марины Цветаевой и Бориса Пастернака. Партитура, подготовленная специально для спектакля Алексеем Курбатовым, включает как его собственные сочинения, так и шедевры Баха, Бартока, Изаи и других композиторов. Партию скрипки исполняет Дмитрий Синьковский. Автор идеи и художественный руководитель проекта — Валерий Галендеев, драматург и режиссёр — Алла Дамскер, художник-сценограф — Глеб Фильштинский, художник по костюмам — Алина Герман.

Большой зал филармонии, 2 октября, 19:00

«Привет с Камы»

Мультимедийный исторический парк начинает цикл лекций «Привет с Камы» (12+). Посетителей ждёт рассказ о жизни большой реки, её прошлом и будущем от краеведа, журналиста, писателя Владимира Гладышева. Первая лекция «Пермь — порт пяти морей» будет посвящена истории речного судоходства в регионе, археологическим памятникам бассейна Камы, архитектурным памятникам и объектам культурного наследия.

Исторический парк «Россия-Моя история. Пермский край», 28 сентября, 14:00

В Перми пройдёт Чемпионат по чтению вслух Loud Allowed (18+). Участником может стать каждый, кто не только умеет читать, но и знает, как это сделать одинаково прекрасно на английском и русском языке. Новый сезон Loud Allowed Contest приурочен к перекрестному Году музыки Великобритании и России, поэтому литературные произведения связаны с музыкальной культурой обеих стран. Тема Loud Allowed Contest в Перми — In Opera.

Бар «Библиотека», 28 сентября, 17:00

В рамках проекта «Гражданские сезоны. Пермские дни памяти» состоится публичное интервью со Штефаном Мелле «Поворот эпохи и её последствия. К 30-летию разрушения Берлинской стены» (18+).

Интервью посвящено событиям 30-летней давности, в своё время круто изменившим европейскую и мировую историю. Своим взглядом на них и их значение для современников поделятся Штефан Мелле, многолетний руководитель «Немецко-русского обмена», непосредственный свидетель и участник разрушения Берлинской стены, и Татьяна Марголина, экс-омбудсмен Пермского края, член президентского Совета по правам человека, профессор ПГНИУ.

Центр городской культуры, 4 октября, 19:00

В Перми вновь пройдёт Yoga Mellows (12+) — это новый формат уже привычных практик йоги в сопровождении живой классической музыки. Участников ждёт полноценная двухчасовая практика йоги под руководством сертифицированного инструктора Анны Жулановой и музыкальное сопровождение от композитора и пианиста Андрея Платонова.

Частная филармония «Триумф», 29 сентября, 11:00

Клавесинный дуэт A&A (Россия/Австрия) (12+) выступит с программой Danse Macabre. Эта программа стала визитной карточкой А&A, с которой дуэт объездил многие города Европы и Японии. Она представляет музыкально-аллегорические фигуры Безумия, Любви, Жизни и Смерти. Зрители услышат и увидят танцы пяти веков — от старинных паван, игривых славянских танцев Дворжака до тёмной полифонии гравитационной Пассакалии Дьёрдя Лигети. Венцом программы станет хит ансамбля — «Пляска смерти» Камиля Сен-Санса, аранжированная дуэтом для клавесина в четыре руки. Каждое произведение программы получит собственную визуальную концепцию, индивидуальный образ, созданный художником Василием Бычковым и оживший благодаря анимации от компании Artnovi.

Частная филармония «Триумф», 4 октября, 19:00

В Горьковке пройдёт первое осеннее заседание клуба «Пермский интеллигент» (12+). Участники встречи прослушают лекцию об истории пермских кинотеатров, а затем отправятся на экскурсию по следам киноистории Перми. Все желающие проверят свои знания киноистории города и, возможно, увидят город с совершенно другой стороны. Ведущий лекции и экскурсии Андрей Летягин.

Пермская краевая библиотека им. Горького, 28 сентября, 15:00

Открывается новый сезон проекта «Музыкальный роман в Горьковке». В его рамках пройдёт концерт «Песни солнечной Италии» (12+) из цикла «Музыкальное путешествие по странам и континентам». Прозвучат знаменитые неаполитанские песни и произведения итальянской эстрады XX века. Исполнители — артисты Пермского театра оперы и балета Татьяна Каминская, Алексей Герасимов, Дмитрий Гученко, Елена Галеева, Наталья Князева, Максим Моисеев, Павел Рейман; за фортепиано — Елена Алексеева и Наталья Кириллова.

Пермская краевая библиотека им. Горького, 29 сентября, 14:00

«Мартирос Сарьян. Донской круг»

Выставочный проект «Мартирос Сарьян. Донской круг» (6+) представляет произведения великого армянского колориста и его донских последователей. Выставка знакомит зрителя с ранним творчеством Мартироса Сарьяна (1880 — 1972) — произведениями, созданными в молодые годы на Дону, и с живописными открытиями Востока, показанными художником на выставках Ростово-Нахичеванского общества изящных искусств (1907 — 1918). Творчество Мартироса Сарьяна повлияло и на колористическое мышление его преемника Тимофея Теряева (1919 — 2001). Художественный метод Теряева изменил традиционное понимание живописной практики в творчестве ряда поколения художников, среди которых оказались и потомки переселенцев крымских армян. Экспозиция включает произведения Тимофея Теряева, написанные в разные периоды творчества. Еще один блок выставки представляет произведения его учеников и последователей.

Центральный выставочный зал, до 20 октября

«Внутренний компас»

В «Доме Боне» разместилась персональная выставка Юлии Матрунич «Внутренний компас» (6+). Юлия Матрунич — молодая и художница и дизайнер, окончившая Международную школу дизайна в Москве. Постоянно совершенствуя свою манеру живописи, в 2018 году она вплотную подошла к абстракции. Художница отказалась от последовательного фигуративного повествования в пользу цветовой фрагментарности: она перекраивает холст, а вместе с ним и привычную картину мира и очерчивает чёрным акриловым контуром новые границы.

Частная галерея «Дом Боне», до 14 ноября

«Театр и только театр»

В основе экспозиции Юрия Лапшина «Театр и только театр» (6+) — живописные и графические эскизы к драматическим и оперным спектаклям 1970-1980 годов из собрания Пермской галереи, в том числе переданные художником в дар музею в 2018 году. Дополняют театральную серию работы из мастерской художника, созданные в последние годы — в них Юрий Лапшин представляет современное прочтение поставленных ранее спектаклей.

Пермская государственная художественная галерея, с 27 сентября

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