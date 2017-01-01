«Мы понимаем, что не надо гробить бизнес там, где его не надо гробить» Депутаты ЗС и предприниматели озвучили правительству края предложения по доработке налогового законодательства

Твитнуть Поделиться Поделиться

Источник фото: Яндекс. Дзен

Вчера, 25 сентября, в Законодательном собрании состоялся круглый стол «О реализации отдельных полномочий Пермского края в области налоговой политики». Депутаты Законодательного собрания, представители краевого правительства и предпринимательского сообщества обсудили принятые в первом чтении законопроект об изменении условий патентной и упрощённой системы налогообложения и законопроект об установлении единого порога налогообложения коммерческой недвижимости, а также озвучили свои предложения по доработке этих документов. В частности, правительству предложили расширить виды деятельности, которые смогут пользоваться патентом, сделать льготы по УСН для организаций, работающих в приоритетных для Пермского края направлениях, и увеличить налоговый вычет по налогу на имущество.

Будущее без ЕНВД

В начале заседания министр экономики Максим Колесников рассказал о возможностях развития в Пермском крае патентной и упрощённой системы налогообложения. Напомним, что, по прогнозам правительства, именно на эти системы перейдёт большая часть предпринимателей после отмены ЕНВД с января 2020 года в ряде территорий Пермского края. Чтобы сделать переход более «мягким», предпринимателям готовы предложить налоговые послабления: расширить список сфер бизнеса, которые могут претендовать на получение патента (мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг, производство деревянной тары, работы по возведению жилых зданий, хозяйственных построек), а также снизить ставки по упрощённой системе налогообложения для резидентов технопарков и индустриальных парков.

Министр отметил, что в большинстве субъектов РФ (52 субъекта, в том числе Пермский край) пониженные ставки по УСН установлены для приоритетных отраслей развития регионов (социальная и научная сфера, обрабатывающие производства), что, по словам Максима Колесникова, позволяет оптимально использовать налоговый потенциал. Одинаковые ставки для всех налогоплательщиков установлены в 29 субъектах России. Но, по словам Максима Колесникова, безадресные налоговые льготы не позволяют оптимально использовать налоговый потенциал регионов, так как ставят на один уровень все сферы предпринимательства.

Депутат Сергей Ветошкин отметил, что аргументы правительства о необходимости перехода с ЕНВД на патент и УСН понятны. «Мы понимаем, что это и федеральный тренд, в том числе. законопроект, который мы уже приняли в первом чтении, минимизирует риски ряда субъектов предпринимательской деятельности. Но мы учли не всё. Речь идёт об юридических лицах и предпринимателях, которые занимаются торговлей продуктами питания и являются единственными магазинами в труднодоступных территориях Пермского края. В первую очередь, здесь речь идёт о сельскохозяйственной потребкооперации, которая представлена практически во всех муниципалитетах Пермского края. Они единственные, кто предоставляет в населённом пункте услугу по продаже жизненно необходимых продуктов питания. Но при этом эти субъекты не подходят ни под УСН, ни под ПСН. Считаю, что нам надо обсудить вопросы льготных налоговых режимов для предприятий торговли, которые являются единственными в сельских территориях и оказывают населению услугу по продаже продуктов питания», — предложил депутат.

Заместитель руководителя Управления ФНС России по Пермскому краю Олег Ширяев заявил, что закон не запрещает организациям быть как вертикальной, так и горизонтальной. Есть же много законных схем ведения бизнеса — например, холдинги, в которые могут входить несколько мелких организаций, работающих на УСН. Но если экономия на налогах будет самоцелью, то такое изменение структуры будет считаться дроблением бизнеса. Если же разделение нужно, чтобы повысить управляемость, а холдинг в совокупности будет уплачивать столько же налогов, сколько если бы он платил как единое юрлицо, то дроблением это не считается.

Заместитель председателя правительства — министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов тоже сообщил, что если в поселении только один объект торговли, то они готовы обсудить меры, чтобы после отмены ЕНВД для этой организации не было роста налоговой нагрузки. «С легальным бизнесом мы готовы отрабатывать любые схемы взаимодействия, чтобы не гробить его там, где его не надо гробить», — добавил министр.

Позднее слово взял председатель совета Сивинского потребительского кооператива Юрий Красилов. Он подтвердил, что их кооператив не может в силу ограничений перейти на УСН и ПСН, а следовательно, должен перейти на общую систему налогообложения. «В налоговой нам дважды сказали «Как только вы начнёте дробиться, так мы через два-три года придём, чтобы вы немножко обросли жирком». В прошлом году у нас прибыль была 1,1 млн руб. Мы посчитали, что если бы мы ушли с ЕНВД на общую систему налогообложения ещё в прошлом году, то у нас был бы убыток 5,5 млн руб. Как с этим можно работать? Соответственно, мы должны какие-то схемы изобретать. Сокращать людей и объёмы продаж», — пояснил Юрий Красилов.

В итоге Олег Ширяев и Алексей Чибисов сказали, что готовы обсудить проблему Сивинского потребительского кооператива в частном порядке, так как у каждой организации свои особенности. А остальным объектам предпринимательства, которые тоже не смогут воспользоваться УСН и ПСН, они посоветовали приходить в налоговую на индивидуальную консультацию. Также Олег Ширяев добавил, что на следующей неделе во всех подразделениях налоговой службы появятся отдельные окна для предпринимателей, где их будут консультировать по переходу на патент и упрощёнку.

Представитель ООО «Кватро» Наталья Звягина сообщила, что их компания владеет открытым по франшизе магазином «Котофей» и занимается продажей детской одежды и обуви. Она пояснила, что площадь их магазина по договору франшизы должна быть больше 50 кв. м. Также они являются организацией, а не ИП, поэтому переход на патент им закрыт. По словам Натальи Звягиной, предприниматели, которые перейдут с ЕНВД на патент, действительно почти ничего не потеряют. Но для тех, кому придётся перейти на УСН, налоговая нагрузка вырастет в 4—5 раз — с 185 тыс. руб. в год до 810 тыс. руб. для организаций и до 1 млн руб. для ИП. «К сожалению, ОКВЭД торговли не делится на детские и взрослые товары. Но я бы хотела предложить рассмотреть возможность установить для этой категории пониженную ставку «доходы минус расходы» 7% или хотя бы как у общепита — 10%. Или можно сделать пониженные ставки только категории объектов торговли, которая будет вынуждена со следующего года делать маркировку товаров. Поверьте, развиваться достаточно сложно. Цены никто бесконечно поднимать не сможет, потому что покупательская способность падает, а совсем сворачиваться не хочется», — пояснила она.

Как отметил президент Торгово-промышленной палаты Олег Жданов, законопроект о внесении изменений в патентную и упрощённую систему достаточно хорош, например, в части пересмотра стоимости патента в разных районах. «Однако в нём есть спорные моменты. Нормальная гостиница должна работать круглосуточно, что уже предусматривает определённое количество работников, и их явно должно быть больше 15 человек. Такое ограничение приведёт к тому, что люди в гостиницах будут работать неофициально», — заявил он.

Бизнес-омбудсмен Анатолий Маховиков заявил, что когда говорят о предоставлении льгот по УСН с точки зрения ОКВЭД, многое выпадает. «Я бы хотел, чтобы на этот вопрос смотрели немного шире и раздавали пониженные ставки исходя из того, какие направления деятельности в крае считаются приоритетными для экономического развития края. Например, у нас есть приоритетное направление — развитие внутреннего туризма. Может, простимулировать то, что касается внутреннего туризма? Например, театры, проведение массовых мероприятий, частные музеи», — предложил уполномоченный по защите прав предпринимателей. Также Анатолий Маховиков сообщил, что собрал ряд предложений от бизнеса по изменению патентной системы налогообложения и собирается передать их в минэк. «Например, я предлагаю расширить виды деятельности и включить туда оказание банных услуг, а также автобусные и грузоперевозки», — пояснил он.

Депутат Александр Григоренко обратил внимание, что после того как с общепита сняли ограничение в 15 человек, гостиницы остались на прежней ставке УСН 4% и 10%, при условии численности работников меньше 15 человек. «Я предлагаю сделать ставку по этой категории такой же, как по общепиту, но с ограничением по численности. Потому что у нас в Пермском крае — не в Перми, а в других муниципалитетах — есть проблема с небольшими гостиницами. На мой взгляд, такая мера немного, но простимулирует открытие новых гостиниц в территориях», — заявил депутат.

Олег Постников предложил правительству сгладить переход с ЕНВД на другие системы с помощью налоговых каникул и, в частности, установить для ООО, которые перейдут с ЕНВД на УСН, временно налоговую ставку 10% и 4% (прим. ред.: вместо 15%, как сейчас).

Председатель комитета по промышленности и налогам Татьяна Миролюбова вообще предложила убрать ограничение по численности для всех категорий бизнеса, а не только для общепита. Но Алексей Чибисов сказал, что если они это сделают, то поступления от УСН упадут в два раза по всему Пермскому краю.

У депутатов также вопросы и к уже внесённым в законопроект льготам. Например, членов правительства спросили, зачем делать льготу по УСН для резидентов индустриальных парков и технопарков в размере 2% и 7%, если сейчас и так действуют пониженные ставки для организацией не более 15 человек, которые занимаются научными исследованиями, разработкой, образованием и т. д. в размере 1% и 5%. Алексей Чибисов ответил, что в льготе для технопарков нет ограничения по численности сотрудников. Поэтому резиденты, в случае если у них вырастет численность сотрудников, совсем без льготы не останутся. «Технопаркам же нужны резиденты с большой численностью сотрудников», — отметил министр.

Переоценённый кадастр

Сейчас в Прикамье действуют налоговые льготы для крупных ТЦ и бизнес-центров с высокими расходами на их содержание. Поэтому торговые и бизнес-центры, которые находятся в городских округах и имеют общую площадь объекта меньше 1000 кв. м, налог на имущество не платят. Для ТЦ и бизнес-центров в муниципальных районах этот порог равен 300 кв. м.

Авторы законопроекта предложили выровнять в городских округах и муниципальных районах условия налогообложения коммерческой недвижимости, установив с 1 января 2020 года в крае единый критерий для включения объектов в Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется исходя из их кадастровой стоимости. То есть предприниматели будут платить налог на недвижимое имущество в зависимости от кадастровой стоимости, если площадь помещений больше 300 кв. м, независимо от статуса муниципального образования.

Александр Григоренко спросил у министра экономического развития, планирует ли правительство увеличить налоговый вычет и налоговые льготы для гостиниц определённого ранга. На что Максим Колесников сообщил, что сейчас они дорабатывают эти предложения с точки зрения формулировок и концепции. «И на следующей неделе, я думаю, мы их представим», — пояснил он.

Президент ТПП Олег Жданов заявил, что при взимании налога на имущество в отношении торговой и административной недвижимости в зависимости от кадастровой стоимости есть серьёзная проблема, связанная с качеством кадастровой оценки недвижимого имущества. «Оценка 2019 года была сделана массовым методом даже без учёта судебных решений 2018 года, что делает её некачественной. В результате предприниматели снова заказывают оценку, снова идут в суд и выигрывают. За год в комиссионном и судебном порядке было рассмотрено около 500 обращений, причём в 93% случаев суды вставали на сторону налогоплательщика и снижали кадастровую стоимость и размер налога. Скоро правила оценки вновь поменяются. Но новая оценка кадастровой стоимости не учитывает в Перми изменения плотности застройки и то, что весь центр города попал в охранную зону Нужно смотреть на кадастровую стоимость не только с учётом инфляции, но и с учётом ограничений на использование земли в обороте, установленных другим нормативно-правовыми актами. Что нам мешает, если мы уже увеличили кадастровую стоимость имущества, а сейчас увеличиваем площади, взять и заморозить движение с 1,6% до 1,8%?», — предложил Олег Жданов.

В итоге все предложения были зафиксированы и переданы правительству. Поправки к законопроектам принимаются до 1 и 3 октября.