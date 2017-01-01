Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 27 сентября
Помнить и чтить! На городской эспланаде в Перми состоялось торжественное открытие фестиваля «Виват, кадет!».
Дума социальных решений. Депутаты обозначили главную составляющую бюджета города на трёхлетку.
Сердцу города — особое внимание. Глава Перми Дмитрий Самойлов провёл открытый приём в Ленинском районе.
Горячий вопрос. В Перми стартовал отопительный сезон 2019—2020 годов.
Город слышит — город решает. На вопросы читателей отвечают специалисты администрации Перми.
Родителям в помощь. Депутат краевого Законодательного собрания Татьяна Шестакова — о принятии социальных законопроектов.
Как прекрасен этот двор! Депутаты Пермской городской думы продолжают принимать работы по благоустройству дворовых территорий в своих округах.
Бегом к чистоте и защите природы. На прошлой неделе на территории ООПТ «Липовая гора» дали старт акции «Чистая среда».
На страже здоровья. В Перми обсудили безопасность пациентов.
Пермь окружат зелёным поясом. На улицах города продолжается осенняя озеленительная кампания.
Легальный сброс. В октябре можно заказать вывоз жидких бытовых отходов у профессионалов и со скидкой.
Время досуга. Осень жизни, как и осень года, — не время для тоски.
Старшее поколение: знать, понимать, уметь. План мероприятий к Международному дню пожилых людей.
Внимание: конкурс! Начинается приём творческих работ на конкурс памяти пермского журналиста Валерия Дементьева
Афиша избранное. Куда пойти с 27 сентября по 4 октября. «Отдохнуть от культуры» на предстоящей неделе опять не получится.
Экскурсии в сентябре. Отправляемся в путешествие по просторам Пермского края.
Газета «Пятница» выходит тиражом 100 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.
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