Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 27 сентября

Твитнуть Поделиться Поделиться

Помнить и чтить! На городской эспланаде в Перми состоялось торжественное открытие фестиваля «Виват, кадет!».

Дума социальных решений. Депутаты обозначили главную составляющую бюджета города на трёхлетку.

Сердцу города — особое внимание. Глава Перми Дмитрий Самойлов провёл открытый приём в Ленинском районе.

Горячий вопрос. В Перми стартовал отопительный сезон 2019—2020 годов.

Город слышит — город решает. На вопросы читателей отвечают специалисты администрации Перми.

Родителям в помощь. Депутат краевого Законодательного собрания Татьяна Шестакова — о принятии социальных законопроектов.

Как прекрасен этот двор! Депутаты Пермской городской думы продолжают принимать работы по благоустройству дворовых территорий в своих округах.

Бегом к чистоте и защите природы. На прошлой неделе на территории ООПТ «Липовая гора» дали старт акции «Чистая среда».

На страже здоровья. В Перми обсудили безопасность пациентов.

Пермь окружат зелёным поясом. На улицах города продолжается осенняя озеленительная кампания.

Легальный сброс. В октябре можно заказать вывоз жидких бытовых отходов у профессионалов и со скидкой.

Время досуга. Осень жизни, как и осень года, — не время для тоски.

Старшее поколение: знать, понимать, уметь. План мероприятий к Международному дню пожилых людей.

Внимание: конкурс! Начинается приём творческих работ на конкурс памяти пермского журналиста Валерия Дементьева

Афиша избранное. Куда пойти с 27 сентября по 4 октября. «Отдохнуть от культуры» на предстоящей неделе опять не получится.

Экскурсии в сентябре. Отправляемся в путешествие по просторам Пермского края.

Газета «Пятница» выходит тиражом 100 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

Уважаемые читатели! Читайте газету «Пятница» на сайте газетапятница.рф и группе во «ВКонтакте».

Твитнуть Поделиться Поделиться