От гриппа в Прикамье уже привились более 323 тыс. человек

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На сегодняшний день прививки от гриппа в Пермском крае сделали уже 323 тыс. человек. Это 24,62% от запланированного на этот год количества, сообщают в краевом минздраве.

В целях подготовки к предстоящему эпидемическому сезону-2019/20 в Прикамье запланировано привить 1 млн 312 тыс. человек.

В предстоящем эпидемическом сезоне на территории региона ожидается циркуляция штаммов вируса гриппа типа А, подтипов A(H1N1) и А(H3N2).