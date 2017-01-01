Виталий Мутко пообещал приехать в Пермь

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Виталий Мутко

Фото: Константин Долгановский

Заместитель председателя правительства Виталий Мутко может приехать в Пермь. Об этом сообщает сайт федерального правительства со ссылкой на губернатора Пермского края Максима Решетникова.

Встреча между Мутко и Решетниковым состоялась в Москве в рамках обсуждения подготовки к 300-летнему юбилею Перми. Кроме того, вице-премьер поинтересовался темпами жилищного строительства в регионе.

«Я рассказал, какие административные барьеры нам мешают. Ситуация уже улучшается. Благодаря позиции вице-премьера и Минстроя 44-й Федеральный закон стал более рабочим инструментом. Мы также обсудили достройку проблемных домов. Виталий Леонтьевич пообещал, что приедет к нам и всё посмотрит», — рассказал губернатор Пермского края Максим Решетников.

На встрече также рассматривалась возможность участия госкорпорации ВЭБ.РФ в развитии городской среды Пермского края, в частности в модернизации общественного транспорта.