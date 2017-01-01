Пермская городская дума продлила расходные обязательства в сфере поддержки ряда категорий горожан

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На вчерашнем, 24 сентября, пленарном заседании депутаты Пермской городской думы продлили расходные обязательства в сфере поддержки ряда категорий горожан. Об этом сообщает пресс-служба думы

В частности, депутаты пересмотрели размер ежемесячных муниципальных выплат за проезд в медицинские организации для граждан с хронической почечной недостаточностью: в 2019 году размер выплаты составит 2154,80 руб., с 2020 он повысится до 2429,92 руб. Срок оказания дополнительной меры соцподдержки продлён до 31 декабря 2022 года.

Также до 2022 года продлены расходные обязательства по профилактике употребления психоактивных веществ среди детей и молодёжи, дополнительные меры социальной поддержки для горожан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и по организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления.

Депутаты проголосовали за установление расходного обязательства частным образовательным учреждениям, осуществляющим деятельность по образовательным программам дошкольного образования. Речь идёт о предоставлении дошкольного образования с двух месяцев в соответствии со статьёй 67 ФЗ от 29 декабря 2012 года №273. Ограничение на предоставление дошкольного образования с одного года решено убрать.