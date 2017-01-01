Жители Пермского края сдали в банки 6 центнеров мелочи

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В рамках акции «Верни монету в оборот», которая стартовала 1 августа, жители Пермского края принесли в банки более полумиллиона рублей мелочью. Как уточнили в пресс-службе Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России, общее количество сданных монет превысило 200 тыс., а общий вес — 6 центнеров. Всё это принесли около 1 тыс. человек.

Лидерами по обмену стали десятикопеечные монеты. В общем объёме сданной в кассы кредитных организаций мелочи их доля составила 27%. Также пермяки предпочли избавиться от монет номиналами 50 коп. (15%) и 1 руб. (14%).

Марина Проскурякова, заместитель управляющего Отделением Пермь Уральского ГУ Банка России:

— Монеты низкого номинала сегодня продолжают оставаться востребованными в денежном обороте, несмотря на распространение современных технологий безналичных денежных расчётов и платежей. Поэтому проведение подобных акций способствует своевременному пополнению касс банков необходимым количеством мелких денег, сокращает издержки государства на их производство и в то же время помогает населению более рационально использовать собственные денежные средства

По данным Банка России, на каждого жителя страны на конец 2018 года приходилось 456 монет.