Средний лимит по кредитным картам в Прикамье вырос почти на 7 тыс. руб.

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Средний лимит по потребительским кредитным картам в Пермском крае в период с января по август этого года составил 50,9 тыс. руб., что на 6,9 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

В среднем по России размер лимитов по выданным кредитным картам составил 56 тыс. руб., что на 7 тыс. руб. больше, чем в январе — августе прошлого года.



Самый высокий средний лимит в Москве — 96,5 тыс. руб., самый маленький — в Крыму — 27,4 тыс. руб. При этом Крым стал единственной территорией, где лимит снизился, во всех остальных регионах — повысился.