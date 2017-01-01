Юрий Уткин стал участником Международного муниципального форума БРИКС

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Фото: Пресс-служба Пермской городской думы

В Санкт-Петербурге прошёл первый Международный муниципальный форум БРИКС, организованный при поддержке Министерства иностранных дел, Россотрудничества и Совета Федерации РФ. Председатель Пермской городской думы Юрий Уткин выступил на форуме с докладом, сообщает пресс-служба думы.

В работе приняли участие представители органов законодательной и исполнительной власти, бизнеса, международные эксперты и аналитики из России, Китая, Индии, ЮАР и Бразилии.

Главными темами форума стали реализация концепции практических решений БРИКС на уровне муниципалитетов «От слов к делу» и разработка дорожной карты для эффективного взаимодействия муниципалитетов стран БРИКС.

Участники обсуждали практические предложения по углублению партнёрства, научно-технологическое развитие и цифровизацию муниципалитетов, туризм, медицину, сохранение традиций и экспорт культуры, экологию и формирование долгосрочных стратегических проектов. Особое внимание было уделено спорту как общему элементу для объединения разных культур.

Председатель Пермской городской думы Юрий Уткин поделился опытом развития побратимских отношений, рассказал о соглашении с Минским городским советом депутатов и практике сотрудничества молодёжных органов Перми и Минска. В рамках формирования дорожной карты эффективного взаимодействия муниципалитетов стран БРИКС Юрий Уткин предложил создать постоянно действующий орган из представителей муниципалитетов стран-участниц и молодёжных парламентов.

Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы:

— Это первый муниципальный форум, предваряющий саммит стран БРИКС в Санкт-Петербурге. В муниципалитетах увидели потенциал, их значимость для населения. Рассказал о передовом опыте краевой столицы в международном и межрегиональном взаимодействии, участники площадки были в восторге. Отмечен высокий уровень межпарламентского взаимодействия города Перми с муниципалитетами разных стран. Форум открывает новые возможности для заключения значимых контрактов, обмена опытом и привлечения инвестиционного интереса к экономике муниципалитетов.

По итогам работы панельных дискуссий участники провели переговоры на контактно-кооперационной бирже, подписаны протоколы о намерениях, договоры, контракты, межрегиональные и международные соглашения.