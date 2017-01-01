Назначен директор городского Центра охраны памятников

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С 25 сентября галерист, директор Центрального выставочного зала Марина Фельдблюм по совместительству заняла должность директора городского Центра охраны памятников. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ранее Марина Фельдблюм была куратором и организатором выставочных проектов в ЦВЗ и на «Арт-Перми». Под её началом открывались галерея «Союз-Арт» и частная «Галерея 25/17».

7 июня 2018 года Марина Фельдблюм возглавила Центральный выставочный зал. С 25 сентября 2019 года по совместительству назначена директором городского Центра охраны памятников.

До этого момента и. о директора учреждения (на время вакансии) с июня 2019 года был инженер по строительству центра Алексей Лузин.

Учреждение осуществляет мониторинг состояния городских объектов, их ремонт и текущее содержание, установку информационных надписей. С 2014 года количество объектов, которые находятся в ведении центра, выросло с 62 до 145 объектов. Сегодня на его балансе 31 объект культурного наследия, 62 объекта монументального искусства, 52 мемориальные доски.