В Перми может появиться ещё один «Театр-Театр»

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В Общественный совет по топонимике при главе Перми вновь поступило предложение о переименовании остановок общественного транспорта с «Драмтеатр» на «Театр-Театр». Речь идёт об остановках на ул. Петропавловской и на ул. Ленина.

Напомним, что в 2012 году подобная инициатива уже рассматривалась и не была поддержана.Члены Общественного совета по топонимике тогда единогласно поддержали сохранение прежнего названия «Драмтеатр».