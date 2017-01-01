«Единая Россия» защитит людей от недобросовестных коллекторов

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В «Единой России» выработали меры, которые защитят людей от недобросовестных организаций, занимающихся возвратом просроченной задолженности. В их числе создание совместно с Федеральной службой судебных приставов, Минюстом и Центробанком единого публичного реестра жалоб на организации, сообщает пресс-служба регионального исполкома «Единой России» в Пермском крае.

Помимо этого, в рамках партпроекта «Народный контроль» в октябре пройдут общественные обсуждения с привлечением экспертов для выработки концепции такого реестра и механизмов защиты добросовестных участников рынка от таких действий. Также предлагается открыто публиковать в СМИ названия компаний, которые передали долг или привлекли в качестве агентов организации, нарушающие права людей при взыскании долгов. Предложения направлены в соответствующие ведомства. Об этом сообщила координатор партпроекта «Единой России» «Народный контроль», депутат Государственной Ддмы Анна Кувычко.

Анна Кувычко, депутат Государственной думы:

-—В ходе реализации партпроекта «Народный контроль» мы неоднократно сталкивались с неправомерной деятельностью различных организаций, занимающихся возвратом просроченной задолженности. В ряде случаев они используют абсолютно недопустимые методы, в том числе угрозы и насилие. Информация о бесчинствах коллекторов также регулярно попадает в СМИ. Партпроект «Народный контроль» предлагает создать совместно с Федеральной службой судебных приставов, Минюстом и Центробанком единый сервис обращений граждан в виде открытого реестра жалоб на такие действия. Он позволит оперативно инициировать проверки нарушителей. Наше предложение уже направлено в выше перечисленные ведомства.

По словам парламентария, в ближайшее время на площадке «Народного контроля» пройдут обсуждения с участием экспертов, в ходе которых будет выработана концепция такого реестра и возможные механизмы защиты от репутационного ущерба, возникающие у добросовестных участников рынка в связи такими практиками и действиями. «Эти предложения будут направлены в профильные органы. Помимо этого, в октябре «Народный контроль» запустит «горячие линии» в регионах для сбора информации о противоправных действиях в этой области», — отметила координатор партпроекта.

Она добавила, что в адрес Союза журналистов России направлено обращение с просьбой в публикациях, касающихся действий недобросовестных коллекторов, указывать компании, которые передали долг или привлекли в качестве агентов организации, нарушающие права людей при взыскании долгов

«Угроза репутационного ущерба будет самым действенным способом профилактики нарушений», — считает Кувычко.

Партийный проект «Единой России» «Народный контроль» направлен на повышение уровня информированности общественности в сфере продовольственной политики, контроля качества продовольственных товаров и услуг, налаживания производства современной отечественной конкурентоспособной продукции, в том числе в области продовольствия и медицины.

Также в рамках реализации партпроекта проводятся регулярные мониторинги, такие как мониторинг цен на лекарства в регионах, мониторинг деятельности организаций, предоставляющих потребительские займы, мониторинг рынка семян и другие. Все эти мероприятия преследуют цель установить контроль за прозрачным и экономически обоснованным формированием цен и правил на потребительском рынке.