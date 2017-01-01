В Перми выставили на торги автобусный маршрут №2 На маршрут требуются три красно-белых автобуса с нарисованным медведем

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Фото: Константин Долгановский

Вчера, 24 сентября, администрация Перми по заказу МКУ «Городское управление транспорта» объявила торги на осуществление регулярных перевозок по муниципальному маршруту №2 «Пермь II» ─ «Пермь I». Подрядчик должен работать на маршруте с 21 октября 2019 года по 30 ноября 2020 года.

Максимальная стоимость закупки составляет 24,5 млн руб. Источник финансирования — бюджет Пермского края, так как этот маршрут ввели для постепенной отмены железнодорожного сообщения на данном участке. Поэтому пассажиры, которые предъявляют в автобусе билет с электрички, смогут проехать на этом автобусе без дополнительной оплаты проезда.

Всего на маршруте требуется три больших низкопольных автобуса не старше десяти лет. При этом автобусы должны быть раскрашены или обклеены в соответствии с дизайн-макетом (красно-белый автобус с изображением медведя и надписью «Пермский период. Новое время») и оснащены системами отопления, вентиляции и кондиционирования.

Согласно условиям закупки, в каждом автобусе должен быть переносной валидатор, который находится у кондуктора. Также с 1 января 2020 года на поручнях перевозчику нужно установить около каждого пассажирского выхода из автобуса по одному стационарному валидатору.

Заявки на аукцион принимаются до 2 октября. Сам аукцион планируют провести 4 октября.

Отметим, что сейчас в мэрии рассматриваются варианты изменения маршрута автобуса №2 с целью объезда аварийного путепровода, расположенного около Речного вокзала. Пока в документации к аукциону значится привычный маршрут «Пермь II» ─ «Пермь I». Но при этом прописано, что если движение транспортных средств по согласованному маршруту станет невозможным, мэрия может заключить с перевозчиком дополнительное соглашение и изменить параметры маршрута.

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