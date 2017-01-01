В трёх муниципалитетах Прикамья досрочно завершена программа расселения аварийного жилья



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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Пермский и Сивинский муниципальные районы, а также Кудымкарский муниципальный округ досрочно завершили программу расселения аварийного жилья 2019 года. Все три муниципалитета на конец сентября выполнили план текущего года по переселению из ветхого фонда, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

В общей сложности в этих территориях расселили более 2,5 тыс. кв. м. В благоустроенное жильё переехали 232 человека. Ещё 75 человек в настоящее время оформляют документы на новые квартиры.

Во всех трёх муниципалитетах мероприятия по переселению проводились одновременно по двум программам: нацпроекту «Жильё и городская среда», утверждённому Президентом России Владимиром Путиным, и региональной адресной программе. Всего, с учётом реализации двух программ, в Пермском крае до 2021 года будет ликвидировано 224 тыс. кв. м аварийного фонда, в благоустроенное жильё переедут 12 тыс. человек. В программе примут участие все 33 муниципалитета, на чьей территории есть аварийное жильё. Так, в 2019 году планируется расселить около 90 тыс. кв. м аварийного жилья, с 2020 по 2021 год — более 130 тыс. кв. м.

Как отмечал ранее губернатор Пермского края Максим Решетников, национальные проекты открывают перед регионами дополнительные возможности и важно ими воспользоваться. По словам главы региона, в Прикамье национальный проект помог консолидировать серьёзный финансовый ресурс для расселения аварийного жилья. Всего до 2024 года Пермскому краю предусмотрено почти 19 млрд руб. Пермский край — третий в стране по объёму финансирования программы.

Подходы к расселению аварийного фонда, разработанные в Прикамье в прошлом году, помогут решить дополнительные задачи. В частности, расселение целых кварталов позволяет преображать внешний вид городов и улиц, на месте бараков и аварийных домов появляются новые объекты социальной инфраструктуры, современное жильё.

Также в Прикамье продолжает действовать региональный механизм социальной выплаты. С его помощью люди могут выбирать место жительства в любой точке края.