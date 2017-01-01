В более чем 80 жилых домов Прикамья до сих пор не подано тепло

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Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края направила в краевую прокуратуру перечень домов, в которых по состоянию на 24 сентября отсутствует тепло. Речь идёт о 85 многоквартирных домах на территории региона: 48 из них находятся в Перми, 17 домов — в Березниках, 10 домов — в Кунгуре, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Всего в регионе подготовлено к зиме почти 27 тыс. многоквартирных домов, свыше 5 тыс. объектов социальной инфраструктуры, а также более 1,4 тыс. котельных и порядка 64 тыс. км коммунальных сетей.