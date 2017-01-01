Пермский политех вошёл в перечень лучших университетов мира

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Фото: Константин Долгановский

Международное агентство Times Higher Education опубликовало очередной рейтинг ведущих университетов мира — The World University Rankings, в который вошли 1400 университетов всего мира. ПНИПУ занял в этом списке 280-е место, сообщаетп пресс-служба политеха.

Оценку давали по таким критериям, как качество образования, уровень научно-исследовательской деятельности, взаимодействие с местной экономикой и адаптация изобретений к особенностям региона, поясняют в университете.

Составители рейтинга особенно отметили высокий уровень взаимодействия университета с партнёрами в конкретных индустриях. По этому показателю ПНИПУ стал шестнадцатым в России.

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