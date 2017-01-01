«ЭР-Телеком» планирует за пять лет вдвое увеличить выручку Для этого холдинг выходит на рынок Москвы и Подмосковья

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Андрей Кузяев

Фото: Наталья Тимофеева

Об этом сообщил сегодня на встрече с журналистами президент и генеральный директор АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев. Согласно планам компании, к 2024 году выручка холдинга вырастет до 90 млрд руб. (в два раза к уровню 2018 года), операционная прибыль (OIBDA) составит 40 млрд руб.

Андрей Кузяев пояснил, что реализовывать эти планы компания будет за счёт двух направлений. Во-первых, за счёт увеличения доли рынка к регионах присутствия. «Мы увидели, что в регионах присутствия есть порядка 4—5 млн монтированной ёмкости, куда мы можем встроить наши оптические и радиосети, которые будут для нас открыты. Фактически мы можем, не выходя из субъекта Федерации, на 40—50% нарастить нашу сеть и воронку продаж. Но там мы разработали совсем другие продукты и новые сервисы», — отметил Кузяев.

Во-вторых, холдинг намерен выйти на рынок Москвы и Подмосковья. В Москве, по словам президента «ЭР-Телекома», компания будет сосредоточена на бизнесе B2B, в Подмосковье — на B2C. «Это ещё одна точка роста, — подчеркнул Андрей Кузяев. — Ранее мы не выходили в другие регионы, наращивая присутствие в тех территориях, где мы уже есть. Это было нужно для того, чтобы окупить инвестиции, которые уже сделаны. Сейчас мы решили поменять стратегию». Помимо этого, Кузяев сообщил, что компания намерена реализовать пилотный проект по строительству оптических сетей нового поколения в Архангельске.

По его словам, перед компанией стоит задача в два раза поднять производительность труда и обеспечить создание digital-телекоммуникационной платформы Telco 2.0.

Отметим, что сейчас выручка «ЭР-Телеком» составляет 39,7 млрд руб. Компания обслуживает 13,4 млн домохозяйств и ежегодно платит в бюджет 10,2 млрд руб. налогов.