Павел Степанов: «Есть надежда, что Пермь будет одним из центров документального кино» Заместитель министра культуры России оценил ряд пермских кинопроектов

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Фото: Пресс-служба Министерства культуры Пермского края

В минувшее воскресенье, 22 сентября, с рабочим визитом Пермь посетил заместитель министра культуры России Павел Степанов. Он принял участие во второй сессии администраторов проекта «Социальные кинозалы Пермского края», в мероприятиях питчинга и тренинга «Флаэртианы-Форума», познакомился с проектами документального кино, а также встретился с жюри фестиваля.

Во время визита Павел Степанов вместе с министром культуры Пермского края Вячеславом Торчинским и директором «Пермской синематики» Павлом Печёнкиным приняли участие в мастер-классе для администраторов проекта «Социальные кинозалы Пермского края».

«Есть надежда, что Пермь будет одним из центров документального кино. Социальные кинозалы — очень интересный проект, находящийся на стыке нескольких отраслей. Это кинематография, вопросы социальной работы, просветительской деятельности, поэтому мы внимательно следим за его развитием. Если региональная практика будет удачной, можно распространить проект на всю страну», — сказал Павел Степанов, добавив, что в конце года федеральное министерство культуры ждёт информацию о предварительных итогах проекта.

Отметим, социальные кинозалы — это часть большого проекта по развитию кинематографии в Пермском крае. Помимо просмотров в кинозалах будут проводить лекции, мастер-классы и развивать образовательные программы. Всего до 2021 года планируется открыть 92 зала. Площадкой для них в крае могут стать библиотеки, музеи, дома культуры. Первые площадки будут открыты по всему Пермскому краю уже в ноябре.

Кроме того, одновременно с процессом создания кинозалов запущено обучение будущих модераторов, которые будут организовывать показы и дискуссии после просмотра. Специалисты по медиаобразованию «Пермской синематеки» начали обучать будущих руководителей социальных кинозалов с весны 2019 года.

Как рассказала руководитель проекта Ольга Ахмедзянова, очередная сессия обучения для администраторов кинозалов не случайно проходит во время XIX Международного фестиваля документального кино «Флаэртиана». Это связано с задачей показать будущим специалистам форму взаимодействия кино и зрителя, разных подходов к просмотру и обсуждению фильмов.

Фото: Пресс-служба Министерства культуры Пермского края

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