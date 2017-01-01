Глава Перми сообщил, что ремонт путепровода на Монастырской обойдётся «менее чем в миллиард»

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На заседании Пермской городской думы 24 сентября депутат Вероника Куликова поинтересовалась судьбой путепровода на ул. Монастырской, который транспортная прокуратура признала находящимся в ненормативном состоянии.

Депутат поинтересовалась у главы Перми Дмитрия Самойлова, который тоже присутствовал на пленарке, в какую сумму обойдётся его ремонт.

«Транспортная прокуратура вышла в суд к ОАО «РЖД» с требованиями привести объект в нормативное состояние. Проект оценивался почти в 1 млрд руб. Не дождавшись решения суда, аварийный путепровод был передан в собственность города. Как я понимаю, все расходы также берёт на себя городской бюджет? На мой взгляд, это непосильная ноша, учитывая, что бюджет Перми составляет примерно 30 млрд руб.», — спросила депутат.

На это Дмитрий Самойлов не дал прямого ответа и обещал дать его депутату в частном порядке после отпуска.

Тем не менее он сообщил, что «миллиардом оперировать не будем и торопиться с такими цифрами тоже не будем», а также отметил, что существует некая «система взаимоотношений» между городской и краевой администрацией, а также с «РЖД», которая предусматривает совместное решение.

Отметим, что путепровод около Речного вокзала был признан аварийным городскими властями ещё 20 лет назад. В сентябре город и РЖД подписали соглашение о безвозмездной передаче актива в муниципальную собственность. А ранее, в феврале, Пермская транспортная прокуратура обратилась в суд с иском к ОАО «РЖД» с требованием отремонтировать путепровод. По нему не рекомендовано проезжать транспорту весом более 10 т.

Отметим, по этому путепроводу проходят автобусные маршруты №2 и №3 марки Volgabus «Ситиритм-12 DLF», которые в пустом состоянии весят как раз 10 т.