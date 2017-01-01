Азотчики успешно выступили в городском экоквесте «Чистые игры: Березники-2019»

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Фото предоставлено пресс-службой филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Две команды филиала «Азот» заняли первое и третье места в городском эко-квесте «Чистые игры: Березники-2019». Мероприятие прошло 21 сентября на берегу Нижне-Зырянского водохранилища, сообщает пресс-служба предприятия.

Всероссийский экологический образовательный проект «Чистые игры» направлен на сохранение чистоты в массовых местах отдыха людей. В рамках проекта проходят соревнования по раздельному сбору мусора. В Березниках в экоквесте приняли участие 12 команд от предприятий, организаций и учебных заведений города. От филиала «Азот» — две команды, в состав которых вошли представители Совета активной молодёжи филиала «Азот» — «Лига лидеров». По итогам соревнований команда «Чуртан-1» получила диплом за третье место, собрав 14 мешков мусора и заработав 135 очков. Команда «Чуртан-2» заняла первое место, они собрали 18 мешков мусора и заработали 177 очков. Общее количество мусора, собранного участниками экоквеста, — 134 мешка, весом больше тонны.

Дмитрий Ракинцев, капитан команды «Чуртан-2», представитель Совета активной молодёжи «Лига лидеров», электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования электроремонтного цеха филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Мы не просто сами убираем мусор в любимых местах отдыха горожан, мы показываем своим примером, как нужно относиться к природе. Соревнования — это, конечно, здорово. Но главное, мы хотели бы, чтобы как можно больше людей узнало о таких мероприятиях. И если компании впоследствии начнут забирать мусор с собой после отдыха, а не оставлять под деревьями — это и есть результат.

Напомним, «Чистые игры» проводятся в Березниках в пятый раз. Неоднократно команда филиала «Азот» становилась победителем и призёром экоквеста. Азотчики регулярно участвуют в городских экологических мероприятиях, проводят субботники, выкапывают саженцы для дальнейшей посадки их в черте города. В 2019 году, в связи с 110-летним юбилеем со дня рождения практика-озеленителя Валентина Миндовского, Совет активной молодёжи филиала «Азот» «Лига лидеров» стал инициатором масштабного эколого-просветительского проекта «Город-сад. Наследие».

Азотчики участвуют в городском эко-квесте «Чистые игры: Березники-2019»

Фото: пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

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