Семья Ощепковых из Пермского края победила в окружном семейном фестивале

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

В Саранске состоялось закрытие окружного фестиваля по поддержке детских домов и социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, «Вернуть детство» и конкурса «Успешная семья Приволжья». О фестивале сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Пермский край представляли 29 воспитанников учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей, и победители краевого конкурса «Семейные традиции», всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья», лидеры краевого туристического слёта замещающих семей «Мы вместе!» семья Ощепковых. В семье Анастасии Олеговны и Павла Борисовича воспитываются десять детей — два кровных ребёнка и восемь приёмных.

В церемонии закрытия приняли участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк, председатель правительства Республики Мордовия Владимир Сушков.

От имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова к участникам фестиваля «Вернуть детство» и конкурса «Успешная семья Приволжья» обратился заместитель полпреда Олег Машковцев.

В рамках фестиваля ребята принимали участие в гала-концерте «Звёзды детства» в номинациях «Вокал», «Танец», «Художественное слово», «Оригинальный жанр». Дипломами и ценными подарками были отмечены все участники. Также были поощрены юные умельцы, представившие свои работы на выставке прикладного детского творчества «МастерОК».

На церемонии награждения участников масштабного окружного проекта «Вернуть детство» также чествовали умников и умниц интеллектуально-развивающей игры «Ума палата». Самой интеллектуальной командой Приволжского федерального округа была признана команда Оренбургской области, немного по количеству баллов им уступили эрудиты из Саратовской области. За третье место награждена команда Кировской области.

В конкурсной программе «Успешная семья Приволжья» приняли участие 14 семей из всех регионов округа. Председатель жюри конкурса Сергей Кисляк вручил диплом первой степени семье Русских из Удмуртской Республики, диплом второй степени — семье Дудниковых из Оренбургской области. Дипломом третьей степени была награждена семья Бурцевых из Пензенской области. Семья Ощепковых из Пермского края победила в номинации «Молодая семья».