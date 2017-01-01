Откровения фокусника Владимир Данилин приоткрыл занавес над своей жизнью и искусством

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Иллюстрация из книги

В среду, 25 сентября, состоится презентация автобиографии народного артиста России Владимир Данилина. Книга под названием «Белая магия» вышла в пермском книжном издательстве «Пушка» и является редким в наши дни примером по-настоящему художественного издания. Здесь красивая вёрстка, профессиональный дизайн, много иллюстраций и качественная полиграфия.

Ещё более примечательно её содержание. По жанру это сборник актёрских баек. В жизни Данилина было много курьёзных, примечательных, а то и грустных случаев, и он хорошо их помнит и мастерски рассказывает. Достаточно почитать оглавление, чтобы захотеть углубиться в книгу: «Как я был филиппинским хилером», «Джин как прививка от малярии», «Фокус для охраны гвинейского президента» и тому подобные заголовки выдают литературный талант редактора книги — писательницы Натальи Земсковой.

Обложка книги Владимира Данилина «Белая магия»

Взявшись за книгу своей жизни, Данилин решил быть предельно откровенным, поэтому читатель найдёт здесь и рассказы о личной жизни артиста, и громкие разоблачения пермских бизнесменов, чиновников, деятелей культуры.

Помимо воспоминаний иллюзиониста в «Белой магии» собраны и воспоминания о нём самых разных персонажей из пермского бомонда — от музыканта Олега Згогурина и коллеги-фокусника Владимира Бастракова до нынешней супруги Ирины Данилиной. Воспоминания «авторитета» Владимира Плотникова называются громко и откровенно: «Жизнь нашу дружбу проверяла не раз».

«На закуску» в книге подробно показана технология нескольких несложных фокусов, так что читатель может потренироваться и попытаться повторить головокружительную «магическую» карьеру Данилина.