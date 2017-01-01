Пермский форум добровольчества пройдёт в шестой раз По традиции в его программе — кинофестиваль «Лампа»

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Фестиваль "Лампа-2018"

Как сообщила президент ассоциации «Тетрадка дружбы» Ольга Зубкова, Пермский международный форум добровольчества, ставший уже традиционным, в этом году пройдёт в шестой раз. Его события состоятся 23 и 24 октября на «Заводе Шпагина», в корпусе «Литера А».

Форум проходит в формате воркшопа-интенсива, его события начинаются в 8:00 и завершаются глубокой ночью.

В корпусе «Литера А» будут отгорожены три рабочих зала, в которых пройдут сессии форума, посвящённые социальному кинематографу, социально ответственному бизнесу и главной теме форума — вопросам инклюзии во всех сферах современной жизни. По словам Ольги Зубковой, на форум приезжают добровольцы и социальные активисты, которые хотели бы, чтобы их усилия стали более эффективными. Направленность события — сугубо практическая: здесь учат самопрезентации, организации фандрайзинга, обмениваются опытом. В работе форума будут принимать участие международные эксперты из 12 стран, и формат события, максимально открытый, даст возможность любому участнику обратиться с вопросом к специалисту.

Среди специальных событий форума — показ мод «Инклюзия на стиле»: пермские дизайнеры одежды подготовили наряды для детей из инклюзивного лагеря «Новый город Дружный», и показывать их будут юные модели — дети с ограниченными возможностями здоровья выступят вместе со здоровыми детьми.

Как всегда, важное место в работе форума займёт международный фестиваль социального кино «Лампа», который, по словам Ольги Зубковой, активно перерастает этот формат и стремится стать самостоятельным событием.

Ольга Зубкова, президент ассоциации «Тетрадка дружбы», организатор форума добровольчества:

— Когда шесть лет назад мы получили 260 заявок на участие в кинофестивале, мы думали: «Как же мы справимся? Это же так много!» Сейчас у нас 3560 заявок из 132 стран. Самые активные по традиции — Индия и Израиль, в этом году их догоняют страны Европы — Италия и Испания, а также США. Есть фильмы, снятые в мастерской Бондарчука, а есть любительские ролики, снятые на телефон.

В шорт-лист фестиваля отобраны 53 работы — короткометражные игровые и документальные фильмы, социальные ролики и т. п., из которых жюри выберет 25—26 призёров. Жюри возглавляет Яна Поплавская, в него входят актёры из фильма «Танк Т-34», многие из них приедут в Пермь.

Лучшие фильмы «Лампы» можно будет увидеть во время ночного показа, который начнётся 23 октября в 22:00. Его ведущим будет актёр Александр Смирнов. Церемония награждения призёров фестиваля завершит работу форума добровольчества вечером 24 октября.

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