Краевой минэк предложил не повышать стоимость трудового патента для мигрантов в 2020 году

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Губернатор Пермского края Максим Решетников проинспектировал работу нового многофункционального миграционного центра (ММЦ) в Кировском районе Перми. В нём в формате «единого окна» будет оказываться комплекс услуг по получению трудового патента, позволяющего иностранцам работать на территории Пермского края, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Во время визита в ММЦ глава Прикамья провёл выездное совещание по вопросам миграции в регионе. В нём приняли участие начальник Главного управления МВД России по Пермскому краю генерал-майор полиции Михаил Давыдов, а также представители прокуратуры и органов исполнительной власти Пермского края.

На заседании обсудили вопросы, связанные с привлечением иностранной рабочей силы в регион и реализацией госпрограммы переселения соотечественников, а также объём налоговых поступлений от трудовых мигрантов в бюджет Пермского края за восемь месяцев 2019 года.

Как отметил губернатор Максим Решетников, все мигранты, которые встанут на легальный учёт, в конечном итоге обязаны платить НДФЛ. «С одной стороны, это пополнение бюджета. Но главное, это ставит их в равные условия с жителями края, гражданами РФ, с точки зрения выполнения налоговых обязательств. Миграционный центр все эти задачи выполняет», — подчеркнул глава Прикамья. Отметим, заплатить налоги трудовые мигранты могут теперь и в новом многофункциональном миграционном центре.

Во время заседания краевой минэк выступил с предложением не повышать стоимость трудового патента для мигрантов в 2020 году, что позволит увеличить конкурентоспособность Пермского края среди регионов-соседей за счёт более низкой стоимости патента. На данный момент обсуждение этого предложения продолжается.

Новый многофункциональный миграционный центр площадью 2,5 тыс. кв. м состоит из семи функциональных зон. Его пропускная способность составляет 300 человек в сутки, что позволяет избежать образования очередей. Здесь иностранные граждане, желающие получить трудовой патент, могут не только подать соответствующее заявление, но и перевести паспорт, сделать фото и дактилоскопию, сдать тест на знание русского языка, истории и основного законодательства РФ, оплатить патент и НДФЛ. Перед получением патента в ММЦ можно пройти обязательное медобследование у инфекциониста, фтизиатра, нарколога и дерматовенеролога. Также предусмотрены сдача анализа крови и флюорография лёгких. По данным минздрава Пермского края, за восемь месяцев текущего года у 31 мигранта, претендовавшего на получение трудового патента, были выявлены инфекционные заболевания, в том числе 14 случаев ВИЧ-инфекции и 9 случаев туберкулёза.

Теперь, чтобы получить трудовой патент, иностранным гражданам достаточно приехать в ММЦ дважды: в первый день они подают документы, проходят все процедуры. В среднем это занимает два часа. В следующий раз мигрант приезжает уже за патентом, информацию о готовности которого он получит в сообщении на мобильный телефон.