На аукционе в Кочёво разыграно 166,2 тыс. куб. м леса

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В селе Кочёво состоялся аукцион по продаже права на заключение договоров купли-продажи древесины. Из 78 лотов было разыграно 72, на 166,2 тыс. кубометров древесины, сообщают в краевом минприроды.

В случае заключения договоров предпринимателями в федеральный бюджет может поступить 8 млн руб., а в краевой — 31,4 млн руб. Всего, по данным краевого минприроды, в 2019 году проведено семь аукционов, на которых удалось разыграть 675,4 тыс. кубометров древесины.