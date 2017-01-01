Пермская гордума отменила ЕНВД без обсуждений

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Депутаты Пермской городской думы 24 сентября 27 голосами за, тремя против и двумя воздержавшимся проголосовали за отмену ЕНВД на территории города.

Председатель гордумы Юрий Уткин предложил проголосовать за отмену налога без обсуждений, так как «вопрос многократно обсуждался на разных площадках». В итоге весь вопрос занял две минуты

Напомним, что 19 сентября вопрос рассматривал комитет по бюджету и налогам при гордуме.

Председатель комитета Наталья Мельник сообщила, что отмена налога идёт в соответствии с краевым законом, принятым в июле. Взамен муниципалитету предлагается компенсация в сумме 1,3 млрд руб., из них 936,1 млн руб. из краевого бюджета.



По словам начальника департамента финансов горадминистрации Веры Титяпкиной, эти средства будут направлены на снос аварийного жилья, выплаты многодетным семьям и зарплаты учителям. Кроме того, она отметила, что Пермь — первый после Москвы (там ЕНВД отменён в 2014 году) город — столица субъекта, где отменяется этот налог.



Первый заместитель главы горадминистрации Виктор Агеев отметил, что предпринимателям также будут направлены субсидии, например половина стоимости установки нового НТО.



Он отметил, что плательщиков ЕНВД в Перми на сегодня более 17 тыс., из них 14,7 тыс. — индивидуальные предприниматели (ИП), и 2,5 тыс. — действующие по «упрощёнке».