Трудовые мигранты заплатили с начала года 237 млн руб. налогов в краевой бюджет

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Фото: Юлия Трегуб

За восемь месяцев текущего года в Прикамье было выдано 10,9 тыс. трудовых патентов, в 2018 году этот показатель составил 9,6 тыс. патентов. Такие данные со ссылкой на начальника управления налогообложения краевого министерства экономического развития и инвестиций Даниила Гетманского приводит пресс-служба администрации губернатора.

При этом объём фактических налоговых поступлений в бюджет Пермского края составил 237 млн руб. (прирост на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в прошлом году за этот период было уплачено 224 млн руб. При этом всего за 2018 год в бюджет Пермского края трудовыми мигрантами было выплачено 323 млн руб., в этом году, по прогнозу, налоговых поступлений ожидается в размере 354 млн руб.