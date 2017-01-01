Утверждена концепция развития пространства «Завод имени Шпагина»
Губернатор Пермского края Максим Решетников утвердил концепцию развития социокультурного пространства «Завод имени Шпагина».
Согласно подписанному 18 сентября документу, в составе комплекса планируются реконструкция и строительство следующих объектов: медиаофиса «Точка кипения» вместе с кафе и лекторием (2 тыс. кв. м), мультижанрового пространства (3 тыс. кв. м), театра (2, 1тыс. кв. м), краеведческого музея «Пермский период» (6, 7 тыс. кв. м), фуд-молла (1, 5 тыс. кв. м), креативного пространства (2, 5 тыс. кв. м), пространства инженерных экспозиций (2, 2 тыс. кв. м), музея современного искусства (5 тыс. кв. м), Пермской художественной галереи (20 тыс. кв. м).
Также данным документом определены границы участка, на котором будут проводиться работы по развитию пространства «Завод имени Шпагина».