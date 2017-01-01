Утверждена концепция развития пространства «Завод имени Шпагина»

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Губернатор Пермского края Максим Решетников утвердил концепцию развития социокультурного пространства «Завод имени Шпагина».

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Согласно подписанному 18 сентября документу, в составе комплекса планируются реконструкция и строительство следующих объектов: медиаофиса «Точка кипения» вместе с кафе и лекторием (2 тыс. кв. м), мультижанрового пространства (3 тыс. кв. м), театра (2, 1тыс. кв. м), краеведческого музея «Пермский период» (6, 7 тыс. кв. м), фуд-молла (1, 5 тыс. кв. м), креативного пространства (2, 5 тыс. кв. м), пространства инженерных экспозиций (2, 2 тыс. кв. м), музея современного искусства (5 тыс. кв. м), Пермской художественной галереи (20 тыс. кв. м).

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Также данным документом определены границы участка, на котором будут проводиться работы по развитию пространства «Завод имени Шпагина».