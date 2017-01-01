Пермский театр оперы и балета получил премию Casta Diva

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Фото: Антон Завьялов

В Москве 24 сентября состоится торжественная церемония вручения российской оперной премии Casta Diva за 2018 год. Жюри единодушно признало драматическую ораторию «Жанна на костре» событием года, сообщает пресс-служба театра.

«Спектакль пермского театра привлёк особым, пронзительным взглядом, новой оптикой деяний человека», — говорится в комментарии председателя жюри премии, президента Фонда поддержки оперного искусства Casta Diva Михаила Мугинштейна.

«Жанна на костре» — копродукция Пермского театра оперы и балета, Лионской национальной оперы (Франция), театра Ла Монне/Де Мюнт (Бельгия) и Театра Базеля (Швейцария). В Перми премьера оратории в постановке режиссёра Ромео Кастеллуччи и дирижёра Теодора Курентзиса состоялась в июне 2018 года.

Андрей Борисов, генеральный директор Пермского театра оперы и балета:

— «Жанна на костре» — это спектакль, который подводит итог восьмилетнему художественному руководству Теодора Курентзиса в Пермском театре оперы и балета. Одновременно это этапная работа всего коллектива театра, которая продвигает всех нас на иную ступень творческой иерархической лестницы. Мы счастливы, что эпоха Теодора в театре была, и мы хотим, чтобы творческие связи с маэстро сохранялись. Впечатление от «Жанны на костре», кажется, до сих пор висит в воздухе. ПоэтомуCasta Diva фиксирует этот исторический момент наградой театра.

Церемония награждения пройдёт на сцене театра «Новая опера». В гала-концерте примут участие лауреаты премии разных лет и солисты ведущих российских театров. В их числе — артисты Пермской оперы. Константин Сучков исполнит арию Ирода Vision fugitive из оперы «Иродиада» Массне, Зарина Абаева — арию Луизы Depuis le jour из оперы «Луиза» Шарпантье. Кроме того, они споют дуэт Таис и Атанаэля C’est toi mon pere! из оперы «Таис» Массне.

Премия Casta Diva присуждается жюри из числа крупных российских критиков во главе с Михаилом Мугинштейном. Её вручают наиболее ярким солистам и спектаклям российских музыкальных театров.

Пермский театр оперы и балета получает премию в четвёртый раз. В 2014 году «Событием 2013 года» была признана опера Генри Пёрселла «Королева индейцев» в постановке режиссёра Питера Селларса и дирижёра Теодора Курентзиса. В 2016 году лауреатом стала опера «Травиата» Роберта Уилсона и Теодора Курентзиса, событием 2017 года критики назвали выступления хора musicAeterna на сцене Пермской оперы и на Зальцбургском фестивале.