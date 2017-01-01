Швейцарская компания закупит 999 пермских роботов за 18,5 млн евро

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В 2019—2024 гг. швейцарская компания Advanced Robotics закупит около тысячи российских сервисных роботов, произведённых пермской компанией «Промобот», и получит эксклюзивные права на их продажу по всему Евросоюзу. Сумма контракта — 18,5 млн евро, сообщают «Ведомости».

Сооснователь компании «Промобот» и её директор по развитию Олег Кивокурцев говорит, что «Промобот» будет поставлять швейцарскому дистрибутору всё большее количество роботов: в 2019 г. Advanced Robotics импортирует 27 промоботов, в 2024 г. — 270, а всего Advanced Robotics закупит 999 промоботов.